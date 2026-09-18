İki dev gemiyle geldiler: Yüzlerce turist ilçeye akın etti

Bahama bayraklı, 243 metre uzunluğundaki Silver Nova, Santorini Limanı'ndan Bodrum'a ulaştı.

Gemide çoğunluğu ABD'li 695 yolcu ile 534 mürettebat bulunuyor. Gemi, gece Patmos Limanı'na hareket edecek.

TURİSTLER BODRUM'U GEZECEK

Palau bayraklı, 193 metrelik Astoria Grande ise Bozcaada Limanı'ndan geldi. Gemide ağırlıklı olarak 262 Rus yolcu ile 381 mürettebat bulunuyor. Gemi, akşam Antalya Limanı'na hareket edecek.

Her iki gemiden inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor. (AA)

KRUVAZİYER NEDİR?

Kruvaziyer, yolcuların hem ulaşım hem de tatil amacıyla kullandığı büyük yolcu gemilerine verilen isimdir. Otel konforu sunan bu gemiler, farklı limanlara uğrayarak yolcularına birden fazla destinasyonu keşfetme imkânı sağlar.

Restoran, havuz, eğlence alanları ve çeşitli sosyal aktivitelerin yer aldığı kruvaziyer gemileri, dünya genelinde deniz turizminin en önemli unsurları arasında yer alıyor. Türkiye'de ise özellikle İstanbul, Kuşadası, Bodrum ve Antalya limanları kruvaziyer turizminin öne çıkan durakları arasında bulunuyor.