İki aile arasında "kız kaçırma" kavgası: 1'i ağır 5 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi'nde akşam saatlerinde şiddetli bir kavga meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında "kız kaçırma" meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında önce sözlü tartışma çıktı.

ARABA KOVALAMACASI VE KAVGA

Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların araçlarıyla birbirlerini kovalamasına dönüştü. Kovalamaca sırasında araçlardan biri, park halindeki bir otomobile çarparak durmak zorunda kaldı. Bunun üzerine her iki aracın sürücüleri ve içindekiler araçlarından inerek birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırmaya başladı.

1'İ AĞIR 5 YARALI

Çıkan arbedede, iki aileden toplam 4 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇANLARIN PEŞİNDE

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaçış güzergahları üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)