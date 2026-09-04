İdris Naim Şahin’in kaset iddiasını bu sefer Selvi yazdı! Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

Süleymancılara yönelik soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, adına tahsisli araçların kullanımına ve şantaj kaseti iddialarına dair dikkat çeken iddialar yöneltildi. Şahin, araçların fuhuş amacıyla kullanıldığından haberi olmadığını iddia ederek, "Kadınları adıma tahsisli araçla alıp fuhuşta kullandıysalar da bu benim bilgim dışındadır" savunmasını yaptı. Eski danışmanı Ömür Yücel'in yabancı uyruklu kadınların vize işlemleriyle ilgilendiğini kabul eden Şahin, durumun kendi bilgisi haricinde gerçekleştiğini öne sürdü.

Danışman Yücel’in ifadesinde ise Şahin’e ait çakarlı aracın, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun oğullarından biri ile koruma ekibine tahsis edildiği bilgisi yer aldı. Soruşturmada öne çıkan kaset iddialarını ve Şahin’in ifadesindeki detayları Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesine taşıdı.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

İdris Naim Şahin hakkındaki şantaj kaseti iddialarını ve savcılık ifadelerini aktaran Selvi, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişteki Ordu mitinginde Şahin için söylediği şu sözleri hatırlattı:

"Bu seçimde buradan büyükşehir belediye başkan adayı olamayınca, istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti, biliyorum."

İDRİS NAİM ŞAHİN’İN KASET İDDİASINI BU SEFER SELVİ YAZDI!

Selvi, Alihan Kuriş operasyonunda Şahin'e tahsisli bir araçla Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığını, ardından Şahin'in özel kaleminde çalışan Ömür Yücel üzerine tahsisli iki aracın daha tespit edildiğini belirterek, bu araçların Belarus'tan getirilen kadınların taşınmasında kullanıldığının ortaya çıktığını yazdı.

Şahin'in savcılıktaki ifadesine yer veren Selvi, fuhuş ve şantaj organizasyonuyla suçlanan ve Belarus'ta "Alex" olarak bilinen Süleyman Hilmi Kalcı hakkında Şahin'e yöneltilen ihbar sorusunu aktardı. İhbarda Kalcı'nın bürokratları gizli kamerayla kaydedip şantaj yaptığı ve ihaleleri yönlendirdiği bilgisi yer alıyordu. Şahin ise savunmasında Kalcı'yı 2011-2019 yılları arasında tanıdığını, ancak fuhuş yaptırdığından haberi olmadığını ileri sürdü.

Eski özel kalem çalışanı Ömür Yücel'in ifadesine de değinen Selvi, Yücel'in Şahin'in bilgisi dahilinde Belarus Konsolosu ile yazışarak üç kadına vize almaya çalıştığını ancak vize başvurularının reddedildiğini söylediğini aktardı.

Şahin'in adı geçen araçlardan birinin kaza yapması üzerine verdiği "Belarus'tan gelen misafirlerim kullanıyordu" şeklindeki savunmasına dikkat çeken Selvi, eski bakanın şantaj amaçlı fuhuş yaptırıldığı iddia edilen şahısların vizeleri için devreye girdiğini belirterek yazısını "Peki bu kadınlar hangi şantaj olayında kullanıldı?" sorusuyla tamamladı.