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Halk TV Türkiye Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesinin detayları ortaya çıktı

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesinin detayları ortaya çıktı

Süleymancılar soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in savcılıktaki beyanları ortaya çıktı.

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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesinin detayları ortaya çıktı
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Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in kendisine tahsisli çakarlı araçta yakalanması üzerine Süleymancılara yönelik soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Şahin'in savcılıkta yaklaşık 3,5 saat süren ifadesinin detayları ortaya çıktı. İfadesinde, Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı aracı en son haziran ayında kullandığını öne süren Şahin, "Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum." dedi.

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"1.000 LİRALIK KİRA SÖZLEŞMESİ SEMBOLİK"

Şahin; Mehmet Özmen'in sahibi olduğu şirketten soruşturmaya konu olan aracı 25 Aralık 2025 tarihinde kiraladığını ve sözleşmede yıllık kira bedelinin 1.000 TL olarak gösterildiğini söyledi.

Aracı tüm yıl boyunca kullanmadığını savunan Şahin, yalnızca kullandığı günler için ödeme yaptığını belirterek paraları doğrudan şirket hesabına değil, eski danışmanı Ömür Yücel aracılığıyla elden Mehmet Özmen'e gönderdiğini anlattı. Şahin'in avukatı ise yıllık 1.000 TL'lik bedelin "sembolik" olduğunu, sözleşmenin noter işlemleri sebebiyle bu şekilde düzenlendiğini öne sürdü.

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"ARAÇLAR BENİM BİLGİM DIŞINDA KULLANILDI"

Adına tahsis edilen araçların bilgisi ve amacı dışında kullanılmasının "güveni kötüye kullanma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Şahin; bu konuda suç duyurusunda bulunduğunu ve araçların tahsislerini iptal ettirdiğini ifade etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Süleymancılar
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