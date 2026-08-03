İçişleri Bakanı Çiftç'den önemli duyuru: 81 ile 30 bin kontenjan ayrılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 81 ilin valiliklerine toplam 30 bin kontenjan tahsis edileceğini açıkladı.

Çiftçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek iki bakanlığın ortak çalışma alanları ile gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmaları değerlendirdi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, kamu hizmetlerine destek sağlayan Toplum Yararına Programların yeniden ele alındığını belirtti.

Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek, bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları görüştük.

Kamu hizmetlerine destek sağlayan Toplum Yararına Programları değerlendirdik. Bu kapsamda, 81 ilimizin valiliklerine toplam 30 bin kontenjan tahsis edilecek.

Bu önemli adımın vatandaşlarımıza, şehirlerimize ve kamu hizmetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yapıcı iş birliği ve kıymetli katkıları için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Toplum Yararına Programlar, işsizlerin geçici süreyle kamu kurumlarında istihdam edilmesini ve kamu hizmetlerine destek sağlanmasını amaçlıyor.