İç çamaşırından silahı çıkardı, 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı!

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde bir iş yerinin önünde oturan iki kadın, iç çamaşırına gizlediği tabancayı çıkaran bir kadın tarafından bacaklarından vuruldu.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şüpheli her yerde aranırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN KADIN İÇ ÇAMAŞIRINDAN SİLAHI ÇIKARIP TETİĞE BASTI

Olay, akşam saatlerinde Vadi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde yaşandı. Hande P. ve Dilek Ç. isimli iki kadın iş yerinin önünde oturduğu sırada, Melike Ç. içeri girdi.

Kısa süre sonra dışarı çıkan Melike Ç., göğsünden ve iç çamaşırından çıkardığı tabancayı Dilek Ç.’ye doğrulttu. Dilek Ç.’ye "Kocanın selamı var" diyerek tetiğe basan saldırgan, hem Dilek Ç.’yi hem de yanında bulunan Hande P.’yi ayaklarından vurdu.

SALDIRGAN KADIN HER YERDE ARANIYOR

Silah sesleri ve çığlıklar üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Dilek Ç. ile Hande P., olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kadının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayın ardından kayıplara karışan Melike Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Yaşanan akılalmaz silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kamera görüntülerinde; Melike Ç.'nin iş yerinden dışarı çıktığı sırada elini iç çamaşırına götürerek tabancayı çıkardığı, kapı önünde oturan iki kadının yanına yaklaşıp ateş ettiği ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı net bir şekilde görüldü. (DHA)