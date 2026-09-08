İstanbul'da gündüz vakti kanlı infaz: Kurşun yağmuruna tutulan sürücü hayatını kaybetti

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Sürücü hayatını kaybederken olay yerinde 18 boş kovan bulundu.

İSTANBUL'DA GÜNDÜZ VAKTİ KANLI İNFAZ

Saat 13.00 sularında Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi üzerinde ilerleyen bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri otomobilde bulunan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada 18 boş kovan bulundu. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sürücünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)