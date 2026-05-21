İBB operasyonunda 25 tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 33 kişiden 25'i tutuklandı. 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliyle ilgili karar açıklandı.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 33 kişiden 25’i tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALAN İSİMLER

Tutuklamaya sevk edildikten sonra adli kontrolle serbest kalan isimler şu şekilde:

Hilal Koçan, Selim Çolak, Nurullah Yetiştiren, Mustafa Özay, Sema Akça Oflaz, Erhan Çamkıranoglu, Aydın Soydaş, Merve Öztopaloğlu Küçükel

6 İLDE OPERASYON YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İBB’ye bağlı Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ hakkında “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 57 şüpheli gözaltına alındı.

