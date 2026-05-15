İBB operasyonlarını yürüten şubede hareketlilik: İstanbul Emniyeti'nde kapsamlı değişiklik

İstanbul Valisi Davut Gül, emniyetin çeşitli kademelerinde yeni atamaları onayladı. Rotasyon kapsamında birçok kritik görev yeri değiştirilirken, İBB operasyonlarının yürütüldüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki değişim dikkat çekti.

MALİ SUÇLAR ŞUBESİ'NDE YENİ MÜDÜR

Şubenin başına Çağlayan Kurt getirildi. Böylece mali şubede son bir yıl içinde ikinci kez müdür değişmiş oldu. Geçen yıl Hakan Dulkadir görevinden alınmış, onun yerine Orhan Şen atanmıştı. Yeni rotasyonla Orhan Şen ise İstanbul Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü’ne yönlendirildi.

DİĞER KRİTİK GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Atama listesine göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na Serhat Kalyoncu getirilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne Mehmet Ali Taşçı, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne Sami Pektaş, Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne Ahmet Çobanoğlu, Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü’ne ise Şükrü Coşkun atandı.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDE DEĞİŞİM

İstanbul’un birçok ilçesinde de emniyet müdürleri değişti. Bağcılar’a Mustafa Durantaş, Sarıyer’e Burak Gürakan, Kadıköy’e Halis Erdoğan, Gaziosmanpaşa’ya Lütfü Doğan, Beşiktaş’a Hakan Öztürk, Küçükçekmece’ye Mustafa Aktan, Başakşehir’e Yusuf Erkan, Eyüpsultan’a ise ünlü sunucu Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu atandı. Ayrıca KOM’dan sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Kadir Arslan, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne görevlendirildi.