İnterpol tarafından aranıyordu: İstanbul'da yakayı ele verdi
İnterpol tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Mohamed Boulakhrıf, MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul'da yakalandı.
Difüzyon mesajıyla "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mohamed Boulakhrıf, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
MİT VE EMNİYET'TEN ORTAK OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatıyla (MİT) yaptığı koordineli çalışmada, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan difüzyon mesajıyla aranan şüpheli Boulakhrıf'in (34) kentte olduğunu tespit etti.
ŞİŞLİ'DE GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucu madde ticaretinde yakalanmamak için kriptolu haberleşme uygulamaları kullandığı belirlenen Boulakhrıf, Şişli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi