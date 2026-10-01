Husumetlisini evinin önünde bekleyip kurşun yağdırdı: Tutuklandı

Eskişehir’de alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.E.’yi evinin önünde pusu kurarak tabancayla yaralayan K.Ö. tutuklandı. Saldırıda bacağından yaralanan S.E. hastanede tedavi altına alınırken, olayla bağlantısı olduğu belirtilen E.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EVİNE GELDİĞİ SIRADA ATEŞ AÇTI

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre K.Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.E.’nin evinin bulunduğu sokakta beklemeye başladı. S.E.’nin sokağa geldiğini gören K.Ö., aracından inerek tabancayla 4 kez ateş etti. Açılan ateş sonucu S.E.’nin bacağına kurşun isabet etti. K.Ö. ise olayın ardından aracıyla bölgeden kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, K.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu belirtilen E.Ü.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen K.Ö. ise tutuklandı. (DHA)