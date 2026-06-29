Hüseyin İnan’ın kardeşi İrfan İnan yaşamını yitirdi

Türkiye devrimci hareketinin önde gelen isimlerinden Hüseyin İnan’ın kardeşi İrfan İnan, 64 yaşında hayatını kaybetti. İnan'ın bir süredir akciğer kanseri teşhisiyle tıbbi tedavi gördüğü ve hastalığa bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

AĞABEYİSİNİN MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKIYORDU

Ağabeyi Hüseyin İnan’ın 1972 yılında idam edildiği dönemde henüz 10 yaşında bir çocuk olan İrfan İnan, hayatı boyunca ağabeyinin hatırasına sahip çıktı.

İnan, Hüseyin İnan ve arkadaşlarının mücadelesini, anısını ve düşüncelerini yaşatmak amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen anma programlarında, panellerde ve çeşitli etkinliklerde aktif olarak yer alıyordu.

SEFERİHİSAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Evrensel'in haberine göre, hayatını kaybeden İrfan İnan için İzmir Halil İbrahim Hepkon Cemevi’nde bir tören düzenlendi. Cemevinden kaldırılan İnan'ın cenazesi, Seferihisar Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.