HSK terfi kararları resmen yürürlüğe girdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığının, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu kapsamında hazırladığı derece yükselme ve sınıf işlemlerine ilişkin kararlar, 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlarda adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin terfi ve derece yükselmelerine ilişkin kapsamlı isim listelerine yer verildi.

KARARLAR KAPSAMINDA BİNLERCE YARGI MENSUBU TERFİ ETTİ

Resmi Gazete ekinde yüzlerce sayfaya ulaşan listelerde, ikinci derece, üçüncü derece ve diğer yükselme kademelerinde bulunan yargı mensuplarının yanı sıra birinci sınıfa ayrılma ve çeşitli derece yükselmelerine hak kazanan isimler ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan hakim ve savcıların isimleri ile görev yerleri listelerde yer aldı.

2802 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

HSK kararları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri doğrultusunda hazırlandı. Terfi değerlendirmeleri; mesleki performans, inceleme raporları, kanun yolu değerlendirmeleri ve mevzuatta öngörülen diğer kriterler dikkate alınarak gerçekleştirildi.

30 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, yükselme süresini tamamladığı halde listelerde adına yer verilmediğini düşünen hakim ve savcıların, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecekleri belirtildi.

KARARLAR RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte derece yükselme ve terfi işlemleri resmen yürürlüğe girdi.