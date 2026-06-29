HSK itirazları sonuçlandırdı: Hakim ve savcıların yeni görev yerleri belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında yapılan itiraz incelemelerini tamamladı. Hizmet ihtiyaçları, mesleki kriterler ve kişisel durumlar dikkate alınarak gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda, başvurusu kabul edilen hakim ve Cumhuriyet savcılarının atamaları yeniden şekillendirildi.

Böylece bazı yargı mensupları farklı illere atanırken, bazılarının görev yeri önceki görev bölgelerine daha yakın noktalara revize edildi. İtirazı kabul edilen isimlerin listesi HSK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İtirazları kabul edilen isimlerin listesi şöyle:

İtirazı kabul edilen Esra DEMİRKOPARAN, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen İlhami DEMİRKOPARAN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Yasin YILDIRIM, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Armağan BURAN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Orbay Bahri ULGAR, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Koray KESGİN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Dr. Gülfer AKIN BAKIRCI, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Özgür ÖZTÜRK, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen İbrahim Alper TABANOĞLU, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Ahmet YIKILMAZ, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Dr. Murat ŞEN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Yonca ÖZCAN, Kırşehir Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Ayşe KAR DURAK, Ankara Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Fatma KARAKAYA, Büyükçekmece Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Mustafa KARİP, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Hüseyin BAKAY, İstanbul Anadolu Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Ebru ARSLAN ACAR, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Hasan GELİR, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Mithat DOKUR, Ankara Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Derya YILMAZ, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Mahmut BADILLI, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Zeynep AKTAŞ, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Nurullah Zülküf ALGÜL, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Ali CANBOLAT, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Dr. Yunus HEPER, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Eyüp YILDIZ, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Gökhan DURSUN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Hasan DEMİRTAŞ, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Murat KORKMAZ, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Mehmet KARATAŞ, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Durdu ÖZER, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Emine ÖZDEMİR BAYRAM, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek İlkay GÜLTEN, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Levent ÇAĞIL, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen İsmail ÜNSAL, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Veysel YILDIZ, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Ahmet AKKAYA, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Metin ÖZER, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen İbrahim ATASU, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Hüseyin ÖZ, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Fatih GÖNDÜZ, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Emin CEVAHİROĞLU, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Dr. Abdullah KÖŞŞEKOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Faruk SEVER, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Mustafa ÜMİT, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Burhan TEZCAN, İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Dr. Vehbi Kadri KAMER, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Tahsin KOTAN, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Oğün KÖSE, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Galip AKPINAR, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Özgür METİN, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen İsmail ÖNER, Besni Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Muhammed Ahmet BAYSAL, Elazığ Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Neslihan ELBİR, Balâ Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Zeynep YILDIRIM, Şefaatli Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Ramazan KUŞÇU, Kangal Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Mehmet ÇAKMAK, Diyadin Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Zeynep YILDIZ HÖKELEKLİ, Kahramankazan Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Zuhal KALENDEROĞLU YAMAN, Yunak Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Emine KIZILAY, Beylikova Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Ravza KOLCU YILMAZ, Keskin Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Nur Banu ESER, Gaziosmanpaşa Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Mustafa Serdar ALBAŞ, Yığılca Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Elif Rumeysa CİVELEK, Adıyaman Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Hami CİVELEK, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Bengü GÜNDÜZ, Hanak Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Tevfik GÜNDÜZ, Hanak Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Büşra SARITAŞ, Hatay Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Seda KAYNAR TOPRAK, Kırıkkale Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Büşra KANDEMİR ÇİMŞİR, Mardin Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Mustafa ELMALI, Düziçi Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Hilal DEMİR ELMALI, Düziçi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Muhammed Enes TELLİ, Dörtyol Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Melik Murat AKBAŞ, Diyarbakır Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Tuğçe AYSAL, Polatlı Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Tunacan SUBAŞI, Kahramanmaraş Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Şeyma SÖNMEZ, İncesu Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Gamze GÖZTEPE SUNCA, Sapanca Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Serhat SUNCA, Sapanca Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen İnan YEŞİLIRMAK, Büyükçekmece Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Mustafa ÖZTÜRK, Osmaniye Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Haluk AZKIN, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Yunus VİDİN, İstanbul Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Nurdan GÜNEŞ TOPAL, İstanbul Anadolu Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Tugay TOPAL, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Fatma AKKEYİK, Uşak Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Ali Rıza AKKEYİK, Uşak Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Ferşat AYDIN, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Reyhan AKDAĞ, Küçükçekmece Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Gizem TULĞAY, Gaziosmanpaşa Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Saffet Serdar TULĞAY, Gaziosmanpaşa Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Mehmet Çağlar OTLU, Kayseri Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Şahika KURT OTLU, Kayseri Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Ayşe KANÇELTİK, Gaziosmanpaşa Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Aydın KANÇELTİK, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Müjgan DEMİRÖZ, Düzce Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Naim AKDENİZ, Malatya Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Seyfullah Ali ŞAHİN, Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Ferit YAMER, Adana Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Alihan ÖZISPARTALI, Büyükçekmece Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Müşerref ÖZISPARTALI, Büyükçekmece Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Cihan ALABAY, Torbalı Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Serap KAHRAMAN, Kahramanmaraş Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Kamil Buğra KAHRAMAN, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Yılmaz ALP, Gaziosmanpaşa Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Tugay ÇATLI, Gaziantep Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Tuğba ÇATLI, Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Ayşen ŞAHİNCİ DURAN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Ercan ARSLAN, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Hülya DEMİR ARSLAN, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Özden İPEK, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Özlem KILIÇ, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Zeynep MERT DİLSİZ, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Hüsniye ERDOĞAN YALÇINÖZ, Konya Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Bahri YALÇINÖZ, Konya Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Hatice BARUTÇU, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Abdüsselam Furkan BARUTÇU, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Sinan TÜR, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Aslı BULUT, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Mesude ALTUNEL, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Meryem Elif BEŞLER, Ankara Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Muhammed Alperen BEŞLER, Ankara Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Emine KAHRAMAN, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Birgül KARAÇADIR GÜRS, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen İrem ERCAN KALE, Kayseri Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Mehmet Fatih KALE, Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Bengü ÖZMEN TAZE, Büyükçekmece Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Mustafa ALYÖRÜK, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Önder Kürşad MUTLU, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Ayşenur ÖZTÜRK, Ordu Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Furkan ÖZTÜRK, Ordu Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Sümeyye Tuba USLU, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Ümit USLU, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Mehmet YENER, Kahramanmaraş Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Funda KESMEN, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Zafer YARAR, Kahramanmaraş Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Oğuzhan ŞENER, İstanbul Anadolu Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Muazzez YIKILMAZ, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Mahmut DEVECİOĞLU, Düzce Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Mehmet Fatih KURT, Sinop Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Tuğba YILDIZ TÜFEKCİOĞLU, Tuzluca Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Aybüke GÜLER, Banaz Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek İdil Özge ACAR, Posof Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Cuma TOZ, Araban Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Gökhan KARTAL, Çankırı Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Muhammet Emin BALIK, Siirt Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Hüseyin ÇAKICI, Akyurt Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Ömer Taha BAYCUMAN, Ergani Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Türker TÜRKMEN, Kars Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Hacı Eyüp GÜLTEK, Trabzon Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Barış KOÇUM, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Enis TEKGÜL, Aydın Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Sedat TAŞ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Murat ALAGÖZ, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Kenan ZURNACI, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Hasan GÜNDÜZ, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Kubilay BÜLTE, Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Mücahid AYYILDIZ, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Mustafa Hakan UYAR, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Şükrü ÜNLÜ, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Abdulhamit DURGUT, Konya Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Özcan ÇABUKOĞLU, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Muhammet SAĞLAM, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Hüseyin MUHTAR, İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Mehmet ÖZEL, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Hüseyin AŞIK, Adana Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Enver EROĞLU, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Akın ÇETİN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Ramazan OKUR, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Abdurrahim ALAN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Fatih MUŞMAL, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Mustafa Birgün ŞENEL, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Hakan HANÇER, İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Abdülkerim ÖZ, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Mehmet YILMAZ, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı değerlendirilerek Mustafa ŞEN, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Fatmagül YÖRÜK, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Gülşen ARSLAN, Mersin Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Aytaç ŞENER, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Mustafa YILMAZ, Alanya Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Hami CAN, Samsun Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Tuncer ÇETİN, Konya Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen İlhan AKÇAY, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Şeref ÖZSÖĞÜT, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Ahmet YILMAZ, Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Dr. Kadir ÇAKMAK, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Hüseyin DEMİR, Denizli Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Mehmet EGEMEN, Konya Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Hasan UÇAK, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Bestami TEZCAN, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Abdülkerim ÇALIŞKAN, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Servet YAPRAKCI, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Dr. Özkan GÜRDOĞAN, Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Orhan KAYA, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Mücahit Abdullah AYTAÇ, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Mehmet Akif SARI, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Kadir YILMAZ, Düzce Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Turgut TÜRKMEN, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Yusuf KAYA, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Orhan ÖZDEMİR, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Osman YÜCE, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Can Burak SUCUOĞLU, Ankara Hâkimliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Haşim ÖZAYDIN, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Hasan ÇAVAÇ, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Selim TAN, Şırnak Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Zehra YILMAZ ÖMERUSTAOĞLU, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Mithat UZUNTOK, Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen İclal SÜMER, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Dr. Burak SÜMER, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Hüsnü Hakan YAĞIZ, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Ökkeş Alpaslan KARCI, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Abdusselam ESEN, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Cumali TÜLÜ, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Erol ÇELİK, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı değerlendirilerek Burhan BÖLÜKBAŞI, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Mustafa ÇİĞDEM, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Fatih AYAZ, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Veli ECİR, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

İtirazı kabul edilen Murat YİĞİTER, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Onur OĞUZER, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İtirazı kabul edilen Emre DUMAN, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı.