Hatay'da TIR'larda çıkan yangın söndürüldü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Tampon Bölgesi'nde akşam saatlerinde yükünü boşaltan Katar plakalı bir TIR’da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER DİĞER TIR'A SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen ve kontrolden çıkan alevler, o esnada hemen yanda yük boşaltma işlemi yapan başka bir TIR’a daha sıçradı. İki aracın birden alev aldığını gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.

SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarın ardından tampon bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, her iki TIR’da çıkan yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Büyük paniğe neden olan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının kesin çıkış nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)