Merkez Camisi'nde yangın çıktı: Cami kullanılamaz hale geldi!
Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Kayı köyünde çıkan yangında Merkez Camisi yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevlerin çevre yapılara sıçraması önlendi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Kayı köyünde bir yangın meydana geldi. Köyün Merkez Camisi'nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Kısa sürede büyüyen ve camiyi saran alevleri gören köy sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
ÇEVRE YAPILARA SIÇRAMASI ÖNLENDİ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının köydeki diğer yapılara ve evlere sıçraması önlendi.
CAMİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çıkan yangın nedeniyle Kayı Köyü Merkez Camisi yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi