Hatay'da Asi Nehri taştı yollar çöktü! Mahsur kalanlar kayıkla kurtarıldı: 1 ölü

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış; Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Yoğun yağışla birlikte cadde ve sokaklar suyla dolarken, tarım arazileri de sular altında kaldı. Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İtfaiye ekipleri, su baskını yaşanan noktalarda tahliye çalışması yürüttü. Evlerinde mahsur kalan yurttaşlar, ekipler tarafından kayıklarla kurtarıldı. Reyhanlı ilçesine bağlı Bağlar, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Adabucak mahallelerinde birçok evin bodrum ve giriş katını su basarken, yurttaşlar evlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

ASİ NEHRİ TAŞTI, KÖPRÜ VE YOLLAR ÇÖKTÜ

Samandağ ilçesinde meydana gelen sel, altyapıda ciddi hasara yol açtı. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü ile bazı yollarda çökme meydana geldi. Çöken yollarda park halinde bulunan araçlar zarar gördü.

Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Debisi artan Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı, nehir kenarındaki araçlar su içinde kaldı. Çöğürlü ve Yeşilada mahallelerinde göle dönen cadde, sokak ve tarım arazileri dron kamerasıyla görüntülendi.

TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE EV ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde, yamaçta bulunan tek katlı müstakil bir ev, toprak kayması nedeniyle yola doğru çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin enkaz altında gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, enkazdan yaralı olarak çıkarılan 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI, ÇALIŞMALAR YAĞIŞ DURDUKTAN SONRA BAŞLADI

Yağışın ardından hasar gören ve su altında kalan ulaşım hatlarında kısıtlamaya gidildi. Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yağışın sabah saatlerinde etkisini yitirmesinin ardından; Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda su tahliyesi ve temizlik çalışması başlattı.