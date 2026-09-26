Hamile kadın suç makinesi çıktı: Çarşaf ve şapkayla geldi, parkta kılık değiştirdi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir evden para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen kadın, şehir dışına çıkmaya hazırlanırken polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin, hırsızlık sırasında tanınmamak için farklı bir yöntem kullandığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı'nda bir evde meydana gelen hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin tanınmamak amacıyla çarşaf ve şapka takarak eve geldiği belirlendi. Kapının kilitlenmeden kapatıldığını fark eden şüphelinin bu şekilde içeri girdiği ve evden yaklaşık 170 bin lira değerinde para ile ziynet eşyasını aldığı tespit edildi.

Hırsızlığın ardından yakalanmamak için izini değiştirmeye çalışan şüphelinin, bir parkta üzerindeki kıyafetleri değiştirdiği, ardından taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

BOLU VE KASTAMONU'DAKİ HIRSIZLIKLARLA BAĞLANTISI ÇIKTI

Polisin soruşturmayı genişletmesiyle şüphelinin başka illerdeki benzer olaylarla bağlantısı da ortaya çıktı.

Şüphelinin ağustos ayında Bolu'da yaklaşık 300 bin lira, eylül ayında ise Kastamonu'da yaklaşık 40 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı iki ayrı evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

152 SUÇ KAYDI, 260 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelinin hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydının bulunduğu ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda Ankara'dan otobüsle Konya'ya gitmeye hazırlanan şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)