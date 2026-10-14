Halk TV'ye kayyum atamasına tepki yağıyor!

Halk TV yayınları polis baskını nedeniyle durduruldu. Kanalın içerisine TEM, KOM ve Mali Şube polisleri girdi, çalışanlar içeriye alınmadı.

Türkiye'nin bağımsız ve en çok izlenen haber kanalına resmen kayyum atandı. TMSF, polis baskını ile girilen Halk TV'ye el koyduğunu bildirdi. Kayyum heyeti adına İbrahim Paşalı, kanal yönetimi ile görüştü.

Bugün itibariyle yayınların tamamen TMSF kontrolünde olacağı ifade edildi. Polisin tüm binadaki aramasının bitmesi bekleniyor. Yayıncılar, muhabirler ve editörler kanala alınmıyor.

Halk TV'ye kayyum atanmasına ise tepki yağıyor:

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ BİR KEZ DAHA AYAKLAR ALTINDA"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel:

Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir.

Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler.

Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken….

Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken…

Tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar.

Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV’ye kayyım atadılar.

Çünkü ACİZ ve KORKAKLAR!

Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız.

Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler.

Türkiye bu kötülüğü yenecek.

Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler YENİLECEK!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 163. sırada.

Bu tablo, ülkemizde basın özgürlüğünün geldiği noktayı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor.

Oysa Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır: “Basın hürdür, sansür edilemez.”

Basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, halkın doğru haber alma hakkının da güvencesidir ve eleştiri suç değil demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV’ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir!

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir:

"Şafak vakti Halk TV'ye kayyım atayarak ve polislerle basarak yapılan şey milyonların gözünü bağlayıp suçu gizleme operasyonudur!

Ekranı gasp ederek ülkeyi açık hava hapishanesine çevirebilirsiniz ama bu halkın size karşı olan düşüncelerini değiştiremezsiniz!

Bizler, aylardır hedef gösterilen Halk TV emekçilerinin, gerçeğin ve doğru haberciliğin yanındayız!"

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut:

"Sandıkta kazanamadıkları belediyelere kayyımla çökenler, Tele 1’in ardından şimdi de Halk TV’ye kayyım atadılar…

Halkın gerçekleri öğrendiği, ülkenin gerçek gündemini takip ettiği ekranları susturarak gerçekleri gizleyebileceklerini, halkın sesini bastırabileceklerini sanıyorlar.

Özgür basını baskıyla, tehditle ve kayyımla kontrol altına almaya çalışanlar, aslında ne kadar büyük bir acz içinde olduklarını gösteriyorlar.

Özgür basını, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız.

Halk TV emekçilerinin yanındayız!"

Çağdaş Gazeteciler Derneği:

"Halk TV’ye kayyum atanması ve yayınının durdurulması, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahaledir. Anayasal hakları ve halkın haber alma özgürlüğünü yok sayan bu karar kabul edilemez.

Bundan tam bir yıl önce TELE1’e kayyum atanmış, basın tarihimize kara bir leke olarak geçmişti. Bugün ise Halk TV’ye yönelik bu kararla Türkiye’de hiçbir basın kuruluşunun yayın güvencesinin olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Halk TV çalışanlarının, meslektaşlarımızın yanındayız. Demokrasi, özgür basın ve halkın haber alma hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Tüm kamuoyunu demokrasiye, özgür basına ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz!"

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu: "Polisle beraber kayyum da gelmiş. Halk TV'ye el kondu. Her şey şıkır şıkır düşünülmüş. Basın özgürlüğü bir kez daha ayaklar altında. Maalesef bir "Kırmızı Pazartesi" hadisesi daha. Şafak sökmeden Halk TV'ye polisin gitmesi pek hayra alamet değil. Umarım aylardır beklediğimiz durum oluşmamıştır ama görünen köy de kılavuz istemez. Demokrasi ve basın özgürlüğü için bir kara gün daha!. "

Gazeteci Fatih Polat: "Basın ve ifade özgürlüğünün meşruiyet sınırını iktidarın politikaları ve ahlak anlayışı belirleyemez. Bu, TELE 1'e el konulması ve yaygınlaşmaya başlayan gazeteci tutuklamalarıyla, erişim engeli kararlarıyla aynı tornadan çıkmış bir karar.

Toplamı için güçlü bir ses vermeliyiz!"

Gazeteci Senem Toluay Ilgaz: "Polis Halk TV binasında.. Kayyum atandı ve canlı yayın durduruldu.. Basın özgürlüğü adına çok ağır bir tablo... Çok üzücü… Basın özgürlüğü bir ülkenin nefesidir. Bir televizyonun sesini kısmak, o nefesi kısmak demek. Halk TV’nin ve bütün çalışanlarının yanındayım. Gazetecilik susturulamaz."

Mehmet Ali Güller: Kılıçdaroğlu dört gün önce Halk TV’yi hedef aldı, “sahibi yurtdışında yaşayan TV olmaz” dedi, “şikayet ettik, RTÜK işini yapmıyor” dedi; dört gün sonra, bu sabah Halk TV’ye polis girdi! Üstelik tam da İmamoğlu’nun savunmasının başlayacağı gün!