Haldeki dev vurgunu yapay zeka mı çözdü? Esnaf 6 aylık takibi anlattı

halktv.com.tr özel | Ece Yaşar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hallerde yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 ilde 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi, 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapıldı.

Operasyonun ardından Halk TV’ye konuşan Bursa hal esnafı M.Y., özellikle stokta bekletilen ürünler, ürün çıkış bildirimleri ve para hareketlerinin 5-6 aydır sıkı şekilde denetlendiğini belirtti.

5 MİLYON TL CEZA

M.Y., çevresindeki bir işletmeye stok kayıtları nedeniyle yaklaşık 5 milyon TL ceza kesildiğini söyledi.

“Adam malı almış, stokta bekletmiş ya da buzhanede tutmuş. O malın çıkışını yapmamış, bildirimini gerçekleştirmemiş. Bu tür şeylerden ceza yiyenler oldu. Burada bir arkadaşımıza stok yapması sebebiyle yaklaşık 5 milyon liralık ceza geldiğini duydum.”

M.Y., söz konusu cezaya yapılan itirazın sonucunu bilmediğini belirtti.

HESABI İKİ AY BLOKE EDİLDİ

Denetimlerin banka hesaplarına kadar uzandığını anlatan M.Y., hesabının iki ay boyunca bloke edildiğini söyledi.

Hesaba kimlerden para geldiği, kimlere para gönderildiği ve transferlerin tutarlarının incelendiğini belirten M.Y., CİMER’e yaptığı başvurunun ardından kendilerine hesapta herhangi bir sorun görülmediğinin ancak incelemenin sürdüğünün bildirildiğini aktardı.

“YOĞUN PARA TRAFİĞİ YAPAY ZEKA SİSTEMLERİNE TAKILIYOR”

M.Y., bir banka çalışanından aldığı bilgiye göre yoğun ve yüksek tutarlı para hareketlerinin bankalardaki otomatik sistemler tarafından tespit edildiğini söyledi.

“Bir günde çok sayıda kişiye para transferi yapılması, hesaba çok yoğun para girişi olması gibi işlemler sisteme takılıyor. Bankacı bir arkadaşım, bu hesapların yapay zeka sistemleriyle tespit edilip incelemeye alındığını söyledi.”