49 ölü adına makbuz düzenlemişler! Hal soruşturmasında şoke eden tespit

Yaş sebze ve meyve piyasasına yönelik soruşturmada, hayatını kaybeden kişiler adına makbuz düzenlendiği, alış fiyatlarının ve ürün miktarlarının yüksek gösterildiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada firmaların alış ve satış belgeleri, çiftçi beyanları ile Hal Kayıt Sistemi verileri karşılaştırıldı. İncelemelerde, üreticiden ürün alımı sırasında düzenlenen müstahsil makbuzlarındaki bazı bilgilerin çiftçilerin beyanlarıyla örtüşmediği tespit edildi.

49 ÖLÜ ADINA MAKBUZ

Hazırlanan rapora göre firma yetkilisi A.D., 1 Ocak 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında hayatını kaybeden 49 kişi adına 87 müstahsil makbuzu düzenledi. Makbuzların toplam tutarının 2 milyon 524 bin 987 lira olduğu belirtildi.

Adlarına belge düzenlenen bazı kişiler ise tarımsal faaliyetlerinin bulunmadığını, A.D.'ye ürün satmadıklarını ve söz konusu makbuzlardan haberdar olmadıklarını söyledi.

ALIŞ FİYATLARI YÜKSEK GÖSTERİLDİ

İ.D.'nin yöneticisi olduğu meyve sebze dağıtım firmasında yapılan incelemede, çiftçilerin açıkladığı satış fiyatları ile makbuzlardaki alış fiyatları arasında fark bulundu.

Firmaya kapya biber satan C.S., ürünün kilogramını 8-9 liradan verdiğini belirtti. Ancak makbuzlarda alış fiyatının 18,70 ile 23,95 lira arasında gösterildiği tespit edildi. Firmanın ürünü ortalama 17,98 liradan sattığı kaydedildi.

Raporda, alış fiyatlarının yüksek gösterilerek satış fiyatlarının makul olduğu izleniminin yaratılmasının ve gerçek kazancın gizlenmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

70 TONLUK SATIŞ 171 TON GÖSTERİLDİ

A.K. isimli çiftçi de kilogramını en fazla 11,50 liradan sattığı kapya biberin makbuzlarda ortalama 18,70 liradan gösterildiğini söyledi. Adına 1 milyon 236 bin 522 liralık makbuz düzenlenen E.B. ise hiçbir zaman kapya biber üretmediğini ve satmadığını beyan etti.

Salçalık domates üreticisi H.A., firmaya kilogramı 2-3 liradan 70 ton ürün sattığını açıkladı. Buna karşın adına yaklaşık 171,5 ton ürün için ortalama 4,87 liradan makbuz düzenlendiği belirlendi. Aynı firmanın hayatını kaybeden altı kişi adına da makbuz hazırladığı tespit edildi.

MİLYONLARCA KİLOGRAMLIK KAYIT FARKI

Y.Ç.'nin yöneticisi olduğu firmanın da hayatını kaybeden 27 kişi adına müstahsil makbuzu düzenlediği belirlendi.

Firma, 2026'nın ilk üç ayında faturayla yaklaşık 13,5 milyon kilogram ürün sattı. Ancak Hal Kayıt Sistemi'ne yalnızca 8,4 milyon kilogramlık satış bildirdi.

Firmanın sanayi tipi portakal satışlarının kayıtlı alımlarından yaklaşık 2,2 milyon kilogram fazla olduğu, dönem başındaki stokun da bu farkı karşılamadığı raporda yer aldı. (DHA)

41 YÖNETİCİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Yaş sebze ve meyve fiyatlarını manipüle ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada 41 dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22 ildeki 109 iş yeri ve konutta arama yapılmıştı.