Hakem skandalının ardından YENİ Parti'den Bakan Bak ve TFF Başkanı'na istifa çağrısı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı hakemler soruşturması siyasetin de gündemine taşındı. YENİ Parti Milletvekili İsmet Güneşhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya çağırdı.

Türk futbolunda hakemlik sistemi üzerinden yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul'da yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından futboldaki hakemlik sistemine ilişkin tartışmalar siyasetin de gündemine taşındı. YENİ Parti Çanakkale Milletvekili ve TBMM Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi İsmet Güneşhan, yaptığı açıklamada soruşturmanın kapsamlı ve şeffaf biçimde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Güneşhan, MHK ve hakemlik müessesesi etrafında gündeme gelen iddiaların münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, adli makamların tüm iddiaları eksiksiz biçimde aydınlatması gerektiğini söyledi.

Hakemlik sistemiyle ilgili tartışmaların milyonlarca futbolseverin adalet duygusunu ve kamu güvenini ilgilendirdiğini belirten Güneşhan, sürecin yalnızca belirli isimler üzerinden yürütülmemesi gerektiğini ifade etti.

Güneşhan, "MHK ve hakemlik müessesesi etrafında dile getirilen tüm iddialar, adli makamlarca hiçbir şüpheye yer bırakılmayacak şekilde, eksiksiz ve şeffaf biçimde aydınlatılmalıdır" dedi.

YENİ Parti Milletvekili, futbolun yanı sıra sporun tamamında kapsamlı bir temizlenme sürecine ihtiyaç olduğunu savundu.

Güneşhan, Bakan Bak ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun istifa etmesi gerektiğini savunarak, "Sorunun sahibi olanlar, çözümün de muhatabı olamaz" ifadelerini kullandı.