Son dakika | Hakan Tosun davasında erteleme kararı

İstanbul Esenyurt'ta ailesinin evine giderken sokak ortasında saldırıya uğrayan gazeteci, belgeselci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun davasında mahkeme erteleme kararı verdi. Davanın bir sonraki duruşması 7 Ekim tarihinde görülecek.

2 ŞÜPHELİNİN MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Darbedilerek öldürülmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında davada tutuklu yargılanan 19 yaşındaki A.M. ile 25 yaşındaki A.Ş.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

BUGÜN KARAR ÇIKMASI BEKLENİYORDU

11 sayfalık iddianame kapsamında 2 kişinin müebbet hapsi talep edilen dava bugün saat 14.00’te Bakırköy Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bugünkü davada bir karar verilmesi bekleniyordu. Ancak duruşma başladığında hakim, bugün bir karar vermeyeceğini söyledi. Dava 7 Ekim tarihine ertelendi.

Hakan Tosun'un yakınları ve avukatları, dosyada tanık olarak yer alan Yusuf Özakdağ'ın da 'kasten adam öldürmeye yardım' suçundan yargılanmasını talep eediyor. Özakdağ, sanıkları motoru ile olay yerine getirip götürmesi ile biliniyor.

SANIK YAKINLARI İLE POLİSLERİN OCAK BAŞINDA OTURDUĞU HABERİ BAŞMÜFETTİŞ RAPORUYLA DOĞRULADI

Halk TV, Tosun'un saldırıya uğramasından 2 gün sonra olay yerine gitmiş ve görgü tanıkları ile konuşmuştu. Esnaf, olaydan sadece bir gün sonra akşam saatlerinde saldırgan ailesi ile polislerin ocakbaşında oturduğunu ifade etmişti.

Bu detayın gündem olmasının ardından esnaf, saldırganın babası ve kuzeni gözaltına alınıp bırakılmıştı.