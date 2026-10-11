Hacizlerle boğuşan çelik boru devi Milfit’in kapısına kilit vuruldu!

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Kocaeli Gebze’de dev bir tesisi bulunan Milfit Boru AŞ’nin derin bir mali girdabın içinde olduğu anlaşıldı. Birkaç yıl öncesine kadar çelik boru sektöründe etkin bir konumu bulunan şirkete yönelik çok sayıda haczin olduğu anlaşıldı.

Milfit Boru, çelik boru sektörünün önemli oyuncularından biriydi.

Dava dosyası ve icra takip dosyalarına göre anılan hacizlerden birinin tarafı Polonya merkezli Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe olduğu anlaşıldı. Gebze İcra Müdürlüğünün 21 Temmuz 2025 tarihli haciz tutanağına göre, alacak tutarı 164 milyon TL olarak kayda girdi.

POLONYALI ŞİRKET DE ALACAKLI

Aynı dosya üzerinde Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ile Vulcan Boru İmalat AŞ’nin alacaklı göründüğü dosyada bir başka tutanağa göre ise, Milfit Boru AŞ 178 milyon TL borçlu görünüyor.

Burak Tunç adındaki bir başka alacaklının, Erdal Burak Kabaoğlu’nun yanı sıra sahibi olduğu United European Boru AŞ ve Milfit Boru AŞ’nin başlattığı icra takibinde ise alacak tutarı 14 milyon 920 bin TL olarak kayda girdi.

Söz konusu alacağın gerisinde ise ödenmeyen bir çekin olduğu anlaşıldı. Çekin ödenmemesi nedeni ile Erdal Burak Kabaoğlu’na karşı ceza davasının açıldığı anlaşıldı. Yapılan yargılama sonrası Erdal Burak Kabaoğlu’na 14 milyon 907 bin 350 TL adli para cezası bin 95 gün de hapis cezası verildiği anlaşıldı. Anılan hapis cezası nedeni ile Kabaoğlu’nun kısa süre cezaevinde de kaldığı anlaşıldı.

Milfit Boru'na yönelik çok sayıda icra takibi ve haciz kararı bulunuyor.

LÜKS VİLLADA DA HACİZ İŞLEMİ YAPILDI

Erdal Burak Kabaoğlu’na yönelik icra takibi başlatan isimler arasında Ercan Temur’un da yer aldığı anlaşıldı. Temur’un avukatının başvurusu üzerine Gebze İcra Dairesi, geçen yıl 27 Haziran’da Milfit Boru AŞ’de haciz işlemi yapıldı. Haczedilen mallar tutanak altına alındı. Gebze’deki fabrikanın yanı sıra Erdal Burak Kabaoğlu’nun Beykoz Acarkent’teki villasında da haciz işleminin yapıldığı kayda girdi. Villada bulunan bir kasanın ise boş olduğu haciz tutanağına girdi.

GÜMRÜKTEKİ 396 TON ÇELİK BORUYA DA HACİZ

Öte yandan haczedilen mallara ilişkin de ilginç bir olayın yaşandığı anlaşıldı. Haczedilen çelik boruların önemli bir kısmının, yeddi emin olarak teslim edilmesine karşın Ankara merkezli bir firmaya el altında satıldığı anlaşıldı. Bu arada, Milfit Boru AŞ’nin ithal ettiği 396 ton dikişsiz çelik boru ise Dilovası Gümrük Müdürülüğü’nde haczedildi.

YAŞANAN KRİZ VERGİ ÖDEMESİNE DE YANSIDI

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre 2017’de kurulduğu anlaşılan Milfit Boru AŞ’nin yaşadığı kriz vergi ödememelerine de yansıdı.

Şirkete 2022’de 14 milyon TL vergi tahakkuk etti. 2023 yılına gelindiğinde ise bu rakam 8 milyona geriledi. 2024 yılında ise tek kuruş vergi ödenmediği anlaşıldı.