Güllü'nün ölümündeki tek tanığa babasından korkunç suçlama! Ağlayarak yardım istedi

Şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken dosyaya yeni ses kayıtları girdi.

Kayıtlarda, Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun kızını Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte Güllü'yü öldürmekle suçladığı, bunun ardından Sultan'ın bir arkadaşını ağlayarak aradığı duyuldu.

"SULTAN BANA BİZ ATTIK BABA DEDİ"

ATV Haber'e göre Arif Ulu, olay gecesinin ardından kızı Sultan Nur Ulu ile Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü öldürdüklerini kendisine itiraf ettiğini öne sürdü.

Arif Ulu, "Sultan bana biz attık baba dedi. Bizzat itiraf etti ya!" diyerek, kızının Güllü'yü iki daire karşılığında öldürüldüğünü iddia etti.

Güllü davasının tek tanığı Sultan Nur Ulu ise babasının kendisine iftira attığını savunarak hakkındaki suçlamaları reddetti.

ARKADAŞINI AĞLAYARAK ARADI

Babasının suçlamalarının ardından Sultan Nur Ulu'nun bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu belirtilen ses kaydı da dosyaya girdi.

Sultan'ın, "Ona söyle benim telefonumu açsın, yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Ses kaydının devamında ise Sultan Nur Ulu ile arkadaşının, Arif Ulu'nun cinayetin ortakları olduklarına ilişkin ifade vermesi durumunda nasıl bir savunma yapılabileceğini konuştukları anlar yer aldı.

Arkadaşının, Arif Ulu hakkında "Kızıyla kavga etti derim, bana da böyle böyle şeyler söyledi derim. Dengesiz bir adam, psikolojisi bozuk deriz" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

TUĞYAN CEZAEVİNDEN KERVAN'I ARADI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in de cezaevinden eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nu arayarak Arif Ulu'nun kimlerle görüştüğünü sorduğu ortaya çıktı.

Tuğyan'ın, Kervan Eminoğlu'na "Sultan'ın babası seni hiç aradı mı?" diye sorarken, Eminoğlu ise "İki gün önce aradı, üç gün önce aradı" şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine Tuğyan, "Doğruyu söyle ama Kervan, bak çok doğruyu söyle. Bak kim dost kim düşman biz bilmiyoruz, bizim psikolojimiz bozuldu. Kervan bu bizim için önemli, iyi misin?" dedi.

İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildiği davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek.