Güllü'nün ölümünde kanlı pijama iddiası!

26 Eylül 2025'te Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasına sayılı günler kaldı. 1 Ekim'de görülecek duruşma öncesi, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun gündeme getirdiği iddialar dikkat çekti.

Güllü'nün ölümünden önceki son anlarına ilişkin görüntülerle ilgili daha önce çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Görüntülerin kesildiği ve bazı bölümler üzerinde değişiklik yapıldığı öne sürülmüştü.

ATV'nin haberine göre, Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ise savcılıkta görüntülere ilişkin ses kaydını dinlediğini iddia etti. Eminoğlu, kayıtta Tuğyan'ın Güllü'ye yönelik, "Gel gel şimdi seni atacağım" dediğini, Güllü'nün ise "Sebep ne?" diye karşılık verdiğini öne sürdü.

Eminoğlu'nun aktardığına göre Tuğyan'ın buna "Sebep çok" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

KANLI PİJAMAYI DEPOYA SAKLADI İDDİASI

Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın olay gecesi giydiği öne sürülen pijamanın kendi binasındaki depoda saklandığını iddia etti. Pijamada kan bulunduğunu öne süren Eminoğlu, söz konusu kıyafeti bulduktan sonra savcılığa teslim ettiğini söyledi.

Eminoğlu, "Buldum, direkt savcılığa verdim" dedi.

Diğer yandan Tuğyan Ülkem Gülter'in hemşirelik yaptığı dönemde hastalara şiddet uyguladığı yönünde iddiaların bulunduğu da öne sürüldü.

İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.