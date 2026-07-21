Gülistan Doku'nun cansız bedeni korucular ile birlikte gömülmüş! Başsavcılık açıkladı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni gözaltıların ardından açıklama yaptı. Başsavcılık, Doku'nun cansız bedeninin soruşturmadaki şüphelilerle beraber korucular ile birlikte organize şekilde gömüldüğünü açıkladı. Soruşturmada yeni delillere ulaşıldığını bildirildi. Bugün gözaltına alınan 15 kişi arasında iki korucu da vardı.

Başsavcılığın açıklamasına göre tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi ifadeleri ile ihbarlar, HTS kayıtları ve dosyadaki diğer belgeler birlikte değerlendirildi. İncelemeler sonucunda, Doku’nun cansız bedeninin şüphelilerle bağlantılı güvenlik korucuları tarafından planlı biçimde gömüldüğü veya ortadan kaldırıldığı iddiasına ilişkin önemli tespit ve delillere ulaşıldı.

Elde edilen bulgular üzerine Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; Gülistan Doku’nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli illerinde, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ikisi güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 (beş) şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde 21.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama ve el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

BUGÜN NELER YAŞANDI?

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında bugün iki ayrı operasyon düzenlendi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalarda, beş ilde toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, Doku’ya ait hastane kayıtlarının kasıtlı olarak silindiği iddiası üzerinde duruldu. Tunceli, Malatya ve Elazığ’da düzenlenen operasyonlarda üç doktor, bir hemşire, bir bilgi işlem uzmanı ile beş veri giriş personeli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Türkiye genelindeki veri tabanlarında 28 milyondan fazla kayıt incelendi. İncelemelerde, Doku adına 8 Ocak 2020’de oluşturulan bir sağlık kaydının yaklaşık bir dakika sonra Tunceli Devlet Hastanesine ait IP adresinden silindiği belirlendi. Doku’ya ait başka bir verinin de 13 Ocak 2020’de aynı hastaneden gönderilen bir işlemle yok edildiği tespit edildi.

Bilirkişi raporunda, kayıtların kaybolmasının teknik bir arızadan kaynaklanmadığı belirtildi. Silme işlemlerinin teknik bilgi gerektiren kasıtlı bir müdahaleyle gerçekleştirildiği değerlendirilirken, soruşturma kapsamında hastane çalışanlarının dijital işlemleri, telefon görüşmeleri ve para hareketleri incelemeye alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ise Ankara, İstanbul, Elazığ ve Tunceli’de beş kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, iki güvenlik korucusu, bir iş insanı ve bir bilişim şirketinin sahibi de yer aldı.

Handan Sonel’in adı, valilik konutunda çalışan bazı kişilerin ifadelerinde geçmesi üzerine soruşturma kapsamına alındı. Pertek’te hafriyat işi yaptığı belirtilen Okan Yarıcı’nın ise 2020 yılında Tuncay Sonel ile yaptığı görüşme incelenmeye başlandı.

Dosyaya “Şubat” kod adlı gizli tanığın ardından “Duman” kod adlı ikinci bir gizli tanığın da girdiği öğrenildi. Duman’ın ifadesinde adı geçtiği belirtilen güvenlik korucusu Fatih Özmen ile eski korucubaşı Yılmaz Arslan da gözaltına alındı.

Soruşturmanın bir diğer bölümünde, Gülistan Doku’nun kullandığı telefon hattına ait yedek SIM kart mercek altına alındı. Kartın içindeki verilerin temizlenmesi amacıyla bir bilişim şirketine gönderildiği iddiası üzerine şirket sahibi Memet Aca İstanbul’da gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri alınırken operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller, sağlık sistemi kayıtları, telefon trafiği ve mali hareketlerin incelenmesine devam ediliyor. Başsavcılıklar, Doku’nun akıbetinin belirlenmesi ve olası delil karartma girişimlerinin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.