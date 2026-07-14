Gülistan Doku dosyasında Rusça mesajın sırrı çözüldü: 'Gelirsem bana yıkacaklar'

Tunceli'de 2020 yılından beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku davasında, dosya avukatı Ali Çimen önemli açıklamalarda bulundu. Avukat Çimen, şüpheli Zeynel Abarakov’un adli emanette bulunan telefonuna müdahale edildiğini ve cihazdaki galeri ile Instagram verilerinin silindiğini belirtti.

Çimen, gizlenen Rusça mesajlarda şüphelinin, "Gelirsem onlar bana yıkacaklar" dediği ortaya çıktı. Bu süreci "organize örtbas kötülüğü" olarak tanımladı.

TELEFONUNA 58 GÜN SONRA EL KONULDU

Avukat Ali Çimen’in paylaştığı kronolojiye göre, Zeynel Abarakov’un telefonuna Gülistan Doku’nun kaybolmasından tam 58 gün sonra, 27 Şubat 2020 tarihinde el konuldu. Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Mart 2020'de hazırlanan ilk rapor, avukatların tüm taleplerine rağmen ancak 17 Haziran 2020'de UYAP sistemine yüklendi.

RUSÇA MESAJLARIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

İlk inceleme raporunda, şüphelinin yabancı uyruklu kişilerle yaptığı Rusça görüşmelerin tercümesi yapılmadı. Avukatların itirazı üzerine 2021 yılında hazırlanan tek sayfalık raporda ise içeriklerin sadece "kitap" olduğu ve suç unsuru taşımadığı iddia edildi.

"GELİRSEM ONLAR BANA YIKACAKLAR"

Ancak 2024 yılında Ulusal Kriminal Büro (UKB) tarafından hazırlanan bağımsız raporda, daha önce "suç unsuru yok" denilen içeriklerdeki gerçekler ortaya çıktı. Rapora göre, şüphelinin "Mama" adlı kişiye yazdığı mesajlarda "Gelirsem onlar bana yıkacaklar, işte o zaman cehennemin kapıları açılacak" ifadesi yer alıyor.

Avukat Ali Çimen, telefonun devlet korumasındaki Adli Emanet'te tutulduğu sırada, cihazın galeri ve Instagram hesaplarına girilerek bazı verilerin silindiğini ifade etti. Bu durum üzerine yetkililere seslenen Çimen, şu soruları yöneltti:

"Sorumuz şu; onlar kim? Onları neden korudunuz?"