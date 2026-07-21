Gülistan Doku hamile miydi? sorusunu sınıf arkadaşı yanıtladı: İfadesi ortaya çıktı

Gülistan Doku'nun sınıf arkadaşı Gülşen İlbaş'ın savcılık sorgusundaki ifadesinde hamilelik iddialarına ilişkin soruya verdiği yanıt da yer aldı. İlbaş, Doku'nun yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı ancak hamile olduğuna dair hiçbir şüphe taşımadığını söyledi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfadesinde Gülistan Doku ile aynı sınıfta okuduklarını ve yurtta kaldıklarını anlatan Gülşen İlbaş, Doku'yu "adaletli, merhametli, neşeli" biri olarak tanımladı. İlbaş, "KPSS'ye hazırlanıyordu, hedefleri ve hayalleri vardı. Asla intihar edecek bir kız değildi. Ailesine destek olmak için okul dışında kafelerde garson olarak çalışıyordu." dedi.

İlbaş, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un onu sürekli kısıtladığını öne sürerek, arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istediğinde bile izin almak zorunda kaldığını anlattı.

Kaybolmadan yaklaşık 15-20 gün önce çiftin ayrıldığını belirten İlbaş, buna rağmen Doku'nun kaybolmadan bir gün önce Zeinal'in evine gitmesine anlam veremediğini söyledi. İlbaş, kaybolmanın ardından Zeinal'in kendisine, "Ne yaptıysa o kendisine bunu yaptı, her şey onun yüzünden oldu." dediğini de ifadesinde aktardı.

HASTANEYE BİRLİKTE GİTTİKLERİNİ ANLATTI

Gülşen İlbaş, 2019 Aralık ayında Gülistan Doku'nun şiddetli mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı yaşadığını, bu nedenle onu hastaneye kendisinin götürdüğünü söyledi. Doktorun odasına alınmadığını belirten İlbaş, Doku'nun yatış talebinin kabul edilmediğini, hastaneden çıktıktan sonra nöbetçi eczaneye gittiklerini anlattı.

İlbaş, "Başı dönüyordu, midesi bulanıyordu, karnı ağrıyordu ve çok solgundu. Sonraki günlerde de yemek yerken kokulardan rahatsız olduğunu, iştahsız olduğunu söylüyordu." ifadelerini kullandı.

GÜLİSTAN DOKU HAMİLE MİYDİ? SORUSUNU SINIF ARKADAŞI YANITLADI

İlbaş, soruşturmada gündeme gelen hamilelik iddialarına ilişkin de ifade verdi.

Gülistan Doku'nun birkaç kez gebelik testi yaptırdığını bilmediğini belirten İlbaş, "Hamile olup olmadığından da şüphelenmedim. Hastaneye götürdüğüm dönemde Zeinal ile uzun süredir ayrı olduklarını biliyordum. Bu nedenle hamile olabileceğine ihtimal vermedim." dedi.

İlbaş ayrıca, Doku'nun Zeinal'den ayrıldığı dönemde başka bir erkek arkadaşı olup olmadığını da bilmediğini söyledi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından arama çalışmalarını yakından takip ettiğini anlatan İlbaş, her gün Sarısaltuk Viyadüğü'ne gittiğini belirterek, dalgıçların günler süren aramalardan sonra "Bu kız barajda yok, olsa bulurduk." dediklerini ifade etti.