Gülistan Doku dosyası: Eski valinin makam araçları incelemeye alındı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in görev döneminde kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait 2 araç incelemeye alındı. Toplam 5 araç, detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Rudaw'ın aktardığına göre farklı araçlara yüklenerek Ankara'daki kriminal laboratuvara ulaştırıldı.

12 KİŞİ TUTUKLU, BİR ŞÜPHELİ ABD'DE FİRARİ

Dosya kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve katil zanlısı oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil 12 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sonel'in arkadaşı olan ve ABD'de firari bulunan Umut Altaş'ın iadesi için çalışmalar sürüyor.

İLK ARAÇTA BULGU YOK, İNCELEME GENİŞLETİLDİ

Daha önce Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı BMW marka araç İstanbul'da incelenmiş, ilk kriminal çalışmalarda somut bir bulguya ulaşılamaması üzerine araç Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na sevk edilmişti. Soruşturmanın son aşamasında incelemeler tek araçla sınırlı tutulmayarak genişletildi. Araçlarda; DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler gibi çeşitli deliller araştırılıyor.

"CESET TAŞINMIŞ OLABİLİR" BEYANLARI VE PTS KAYITLARI

Olay günü kullanılan araçlarla ilgili tanıkların “cesedin taşınmış olabileceği” yönündeki beyanlarının soruşturmanın derinleştirilmesinde etkili olduğu iddia ediliyor. Dosyada PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtları, gizli tanık ifadeleri ve araç güzergâh analizleri üzerinde de yeniden çalışma yürütülüyor. Yıllarca “kayıp dosyası” olarak ilerleyen vakada ilk kez bu kapsamda geniş çaplı kriminal inceleme yürütülmesi dikkat çekerken, şu ana kadar kamuoyuna açıklanmış resmi bir kriminal rapor veya kesinleşmiş delil bulunmuyor.