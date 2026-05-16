Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Eski başhekim de oradan geçmiş!

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisiyken kaybolan ve yıllardır aranan Gülistan Doku için soruşturma yeniden açıldı.

Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı.

700 SAATLİK EK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Başsavcılık ve özel ekibin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile plaka tanıma sistemlerinden (PTS) elde ettiği 700 saatlik ek güvenlik kamerası kaydı saniye saniye tarandı. Gülistan'ın kaybolmadan önceki tüm hareketleri, eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluştuğu kafe ve sonrasındaki rotası netleştirildi. Yapılan HTS ve PTS analizlerinin ardından dosya, "kayıp" vakasından "cinayet soruşturması"na dönüştürüldü ve Nisan ayında düzenlenen üç ayrı operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı.

DÖNEMİN VALİSİ, OĞLU VE BAŞHEKİM TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında aralarında dönemin üst düzey yetkililerinin de bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasında Gülistan Doku ile son teması kurduğu belirlenen eski İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

DELİL KARARTMA SUÇLAMASI

Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, anne ve babası, firari şüpheli Umut Altaş'ın ebeveynleri, ihraç edilen bir polis memuru ile dönemin valisinin yakın koruması “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan’ın ablasına yönelik eylemleri sebebiyle "yağma" suçundan cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ile delilleri karartmak, bilişim sistemindeki verileri bozmak ve resmi belgeyi yok etmekle suçlanan dönemin valisi Tuncay Sonel tutuklandı. Üniversitenin kamera sorumluları ve hastane bilgi işlem çalışanları ise adli kontrolle serbest bırakıldı. ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

BAŞHEKİM ARABASIYLA GEÇMİŞ!

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın ilk 4 yılında dönemin valisi Tuncay Sonel tarafından yürütülen örtbas faaliyetleri nedeniyle etkili bir sonuç alınamadığını, ancak Başsavcı Ebru Cansu ve Erzurum Başsavcılığı'nın devreye girmesiyle sürecin etkinleştiğini vurguladı.

Yeni PTS kayıtlarına göre, tutuklanan eski başhekim Çağdaş Özdemir'in Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden aracıyla geçtiğinin tespit edildiğini belirten Çimen, şu açıklamayı yaptı:

"Gülistan, maruz kaldığı cinsel saldırıya direndiği için şiddet görmüş ve bunu raporlatmak için hastaneye başvurmuştu. O dönem bu ifadenin örtbas edilmesinde başhekimin rolü büyüktü. Şimdi görüyoruz ki; aralarında vali oğlu ve başhekimin de olduğu şüpheliler 5 Ocak günü Gülistan'ın bulunduğu bölgeye doğru bir hareketlilik içindeler. Bu tespit, eski başhekimin artık sadece delil karartmaktan değil, doğrudan insan öldürme olayından da sorumlu olduğunu gösteriyor." (DHA)