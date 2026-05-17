Gözler Kabine toplantısı: Gündemde Hürmüz ve İmralı süreci var

Toplantının en kritik başlıklarından birini, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türk ekonomisi üzerindeki etkileri oluşturuyor. Küresel enerji arzını doğrudan etkileyen bu durumun Türkiye’ye yansımaları, güncel veriler ışığında analiz edilecek. Kabine üyeleri, enerji alanındaki çeşitlendirme politikasının mevcut verilerini ve bu tıkanıklığın olası risklerine karşı alınacak tedbirleri masaya yatıracak.

"YENİ SÜREÇ" VE MECLİS’E GELECEK YASAL ADIMLAR

İç politikada ise kamuoyunun yakından takip ettiği İmralı süreci gündemde olacak. Güvenlik birimlerinden gelen son raporlar doğrultusunda, önümüzdeki günlerde Meclis çatısı altında atılması beklenen yasal adımlar istişare edilecek. Bu kapsamda, sürecin hukuki altyapısına dair hazırlanan projeksiyonlar kabine üyeleriyle paylaşılacak.

DIŞ POLİTİKADA ABD-İRAN TRAFİĞİ VE KAZAKİSTAN TEMASLARI

Dış politika başlıklarında, ABD ile İran arasında dolaylı yollardan devam eden görüşme trafiği ele alınacak. Henüz somut bir aşamaya taşınamayan bu trafiğin bölgesel istikrara etkisi ve kalıcı bir ateşkese varılması için gelinen son aşama değerlendirilecek. Ayrıca, Erdoğan’ın Kazakistan ziyaretinin yansımaları da kabinenin gündeminde olacak.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİM VE GÜVENLİK FAALİYETLERİ

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşın doğrudan etkilendiği piyasa koşulları ve güvenlik önlemleri de görüşülecek. Ticaret Bakanlığı tarafından artırılan piyasa denetimleri ve fahiş fiyat artışlarına karşı yürütülen çalışmalar sunulacak. Eş zamanlı olarak İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları bünyesinde, bayram süresince uygulanacak güvenlik ve ulaşım tedbirlerine dair son hazırlıklar gözden geçirilecek.