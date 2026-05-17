ABD ve İran'ın müzakere şartları belli oldu

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'a müzakereler için ilettiği 5 ana şartı duyurdu. İletilen maddeler arasında İran'ın ekonomik ve nükleer kapasitesine yönelik doğrudan kısıtlamalar yer alırken, tarafların masaya oturmak için birbirine zıt taleplerde bulunduğu görüldü.

ABD'NİN MÜZAKERE İÇİN ÖNE SÜRDÜĞÜ 5 ŞART

ABD tarafından İran'a iletilen ve müzakerelerin başlaması için ön koşul olarak sunulan maddeler şunlar:

İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi.



Biri hariç ülkedeki tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerin durdurulması.



İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması.



ABD tarafından herhangi bir tazminat ödenmemesi.



Savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması.

İRAN'IN MASAYA OTURMAK İÇİN SUNDUĞU KARŞI TALEPLER

Tahran yönetimi ise müzakerelerin başlaması için kendi şartlarını açıkladı. İran'ın sunduğu listede ekonomik yaptırımlar ve bölgesel egemenlik vurgusu öne çıkıyor:

Savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması.



İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması.



Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması.



Savaş tazminatı ödenmesi.



İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınması.

NÜKLEER FAALİYETLER VE TAZMİNAT ÇELİŞKİSİ

İran basınına yansıyan bilgilere göre; ABD, İran'ın nükleer tesislerinin neredeyse tamamının durdurulmasını isterken, İran tarafı bu süreci yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların iadesi şartına bağlıyor. ABD'nin tazminat ödemeyi reddetmesine karşılık, İran'ın masaya oturmak için tazminat ödenmesi maddesini şart koşması iki ülke arasındaki en net yetki uyuşmazlığı olarak kayıtlara geçti.