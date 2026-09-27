Gökyüzü tüy tüy oldu: Şakır şakır yağmur geliyor!

Dün Antalya’da kafasını gökyüzüne kaldıranlar bambaşka bir manzarayla karşılaştı. Gökyüzünü bir baştan bir başa kaplayan o incecik, tüy gibi beyaz bulutlar görsel bir şölen sundu sunmasına ama arkasında hiç de güneşli bir haber taşımıyor.

Halk arasında "tüy bulut" ya da "at kuyruğu" denilen bu yapılar, meteorolojide Sirrüs (Cirrus) olarak biliniyor ve yaklaşan fırtınanın da en net işaretçisi sayılıyor.

SİRRÜS BULUTU NEDİR? SU DEĞİL TAMAMEN BUZ

Sirrüs bulutları, atmosferin en üst katmanlarında, yaklaşık 8 ila 12 bin metre yüksekte oluşan buz kristalleridir. O kadar yüksekte ve soğuktadırlar ki içlerinde su damlası barındırmazlar. Tamamen dondurucu soğukta şekil alan buz taneciklerinden oluşurlar. İşte o yüzden gökyüzünde pamuk gibi değil, tüy gibi hafif ve ipeksi görünürler.

GÖK YÜZÜNÜ TÜY BULUT KAPLARSA NE OLUR?

Eski insanların gökyüzüne bakıp "Hava bozacak" demesi sebepsiz değil. Meteorolojide bu tüy bulutlar, yaklaşan alçak basıncın ve sıcak hava cephesinin ilk habercisidir. Eğer açık bir günde gökyüzünü yavaş yavaş bu ince tüller kaplamaya başladıysa, bu demek oluyor ki en geç 24 ila 36 saat içinde hava tamamen kapanacak, rüzgar sertleşecek ve peşinden kuvvetli yağış gelecek.

ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN!

Bugün Antalya semalarında beliren bu doğal uyarı, hava tahminlerini de tam anlamıyla doğruluyor. Gökyüzünün bu ipucu bize yarın için tek bir şey söylüyor. Yağmur yolda. Hava Forum'un haberine göre, ince tüy bulutlar yerini yavaş yavaş gri ve kalın yağmur bulutlarına bırakacak. Bugün Antalya genelinde gün boyu şakır şakır bir sağanak bekleniyor.