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Halk TV Türkiye Giresun'de feci kaza: Araç dere yatağına yuvarlandı 3 kişi öldü

Giresun'de feci kaza: Araç dere yatağına yuvarlandı 3 kişi öldü

Giresun'un Alucra ilçesinde sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin dere yatağına yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Giresun'de feci kaza: Araç dere yatağına yuvarlandı 3 kişi öldü

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde akşam saatlerinde trajik bir trafik kazası yaşandı. 21 yaşındaki İlyas Kerim Saatçi yönetimindeki 28 ADC 335 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı.

ALUCRA'DA OTOMOBİL DERE YATAĞINA YUVARLANDI

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 21 yaşındaki Almina Değerli, 57 yaşındaki Sevgi Saatçi ve 55 yaşındaki Zeykir Saatçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan sürücü İlyas Kerim Saatçi ile 28 yaşındaki Melek Değerli ve 49 yaşındaki Ayşe Yamak, ambulanslarla Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hayatlarını kaybeden üç kişinin cansız bedenleri, bölgedeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için morga gönderildi.

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JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olarak detaylı soruşturma başlattı. Kazanın oluş şekli ve ihmal olup olmadığına yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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