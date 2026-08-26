Zavallı köpeği bile bile göz göre ezdi! Hayvanın acı çığlıkları yankılandı

Giresun'da bir sürücünün cipiyle fabrikanın giriş kapısında yerde yatan köpeğin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün vicdansız davranışı dehşete düşürürken, talihsiz hayvanın çığlıkları duyuldu.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Batlama Vadisi'nde bulunan bir içme suyu şişeleme fabrikasında meydana geldi. 43 ACH 447 plakalı cipiyle tesisin önüne gelen sürücü, içeri girmek üzere demir kapının açılmasını beklemeye başladı. Bu sırada kapının hemen girişinde savunmasız bir şekilde yerde yatan köpeğin üzerine sürdü.

Giriş kapısının açılmasıyla birlikte gaza basan sürücü, yerde yatan talihsiz köpeğin tam üzerinden geçti. Ezilmenin etkisiyle canı yanan ve acı içinde çığlıklar atan hayvan, cipin altında bir süre mahsur kaldı. Sürücünün aracı yeniden hareket ettirmesi üzerine ezilen köpek güçlükle ayağa kalkarak sekerek bölgeden uzaklaşabildi.

Dehşet anları iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. İş yeri sahipleri de vicdanları yaralayan sürücü hakkında adli makamlara giderek suç duyurusunda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Köpeği ezen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Giresun Valiliği ise olaya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Giresun Merkez Sultaniye köyünde, bir fabrikanın girişinde sahipsiz bir sokak hayvanının araç tarafından ezilmesiyle ilgili sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine Valiliğimizce gerekli inceleme ve araştırma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karışan aracın sürücüsü tespit edilerek yakalanmıştır. Yaralanan sahipsiz sokak hayvanı veteriner hekim tarafından kontrol altına alınmış olup, veteriner raporu doğrultusunda olayla ilgili adli işlemler sürdürülecektir.”

TEDAVİYE ALINDI

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı köpeği bularak tedavi altına aldı. Köpeğin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)