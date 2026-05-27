Giresun'da yeğeniyle akıntıya kapılan amcanın cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, 23 Mayıs tarihinde 28 yaşınaki yeğeni ile balık tutarken akıntıya kapılan 54 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedeni bulundu.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde , 54 yaşındaki Sedat Çelik ve kendisiyle aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeni 5 gün önce derede balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Kaybolduğu noktadan yaklaşık 250 metre uzakta bulunan yeğen Sedat Çelik'in cenazesi, iki gün önce ilçede toprağa verilmişti. neğenin hayatını kaybetmesinin ardından, amca Sedat Çelik'i arama çalışmaları günlerdir sürerken, amcanın da cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ekipleri, sabah saatlerinde Sedat Çelik'i arama çalışmalarına tekrar başladı.

Ekipler, Çelik'in cansız bedenine Espiye ilçesi Kaşdibi köyü köprüsü mevkisinde bulunan derenin içinde ulaştı. Kıyıya çıkarılan Çelik'in cenazesi, Espiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)

