Derede balık avlarken akıntıya kapılan amca ve yeğenin son anları kamerada

Giresun ilçesinin Kanlıca köyünde, 23 Mayıs tarihinde gerçekleşen olay, Kurban Bayramı tatili için kısa süre önce İstanbul’dan memleketleri için Giresun’a gelip, Yağlıdere Deresi’ne inerek saçma ağ ile balık avlamak isteyen Sedat Çelik ile yeğeni Sedat Çelik, akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı yağışların yanında zirvelerde eriyen kar suları dolayısıyla derenin debi seviyesinin yüksek olması çalışmaları zorlaştırdı, aramalarda iş makineleri de devreye girdi. Yaklaşık 5 saatin ardından amcasıyla aynı ismi taşıyan yeğen Sedat Çelik’in dere kenarındaki taşlık alanda cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından vinçle kıyıya çıkarılan Çelik’in cenazesi, ilçede toprağa verildi.

AMCA HALA ARANIYOR

Zirvelerde eriyen kar suları sebebiyle derenin debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştiriyor. Bölge halkının da destek verdiği Sedat Çelik’i arama çalışmalarından hala sonuç alınamadı.

AFAD koordinasyonuyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarında AFAD Giresun, Samsun ve Rize ekipleri, Jandarma, JAK, JÖH, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, itfaiye, UMKE, AKUT, İHH, Kızılay, DSİ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, belediye ekipleri ve diğer destek birimleri katılım sağlarken, çalışmalar kapsamında 38 araç ve 193 personel görev yapıyor. Ayrıca botlar, ekskavatör ve treyler gibi iş makineleri ile birlikte 5 dronla havadan ve su altından arama faaliyetleri de devam ediyor.

Giresun Valisi Mustafa Koç, süren arama kurtarma çalışmalarını yerinde kontrol ederek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Koç, özveriyle çalışan ekiplere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

SON ANLARI KAMERADA

Amca ve yeğenin akıntıya kapılmadan önceki dere içinde serpme ağla balık avlamaya çalıştığı anlara ait son görüntüleri ortaya çıktı. Amca ve yeğenin akrabaları tarafından derenin üs kısmından cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, dere kıyısında bel hizasına kadar suyun içinde olan amca ve yeğenin ağ ile balık avlamaya çalıştığı anlar bulunuyor. (DHA)