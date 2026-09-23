Gıda fuarında bile sahtecilik yapmışlar! Hepsine el konuldu

Malatya’da düzenlenen yöresel ürünler fuarında yapılan denetimlerde, 230 kilogram bozulmuş sucuk ve 150 kilogram eritme peynir tespit edildi. Sağlığa uygun olmadığı belirlenen ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Denetimler yalnızca sucuk ve peynir ürünleriyle sınırlı kalmadı. Yaklaşık 600 litre karışım yağ, 285 kilogram salça ve çeşitli soslara da el konuldu.

Malatya’da 22 Eylül tarihinde Malatya Büyükşehir Belediyesi otoparkında hizmete açılan yöresel ürünler fuarında, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Malatya Valiliği’nin talimatı doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fuar alanında bulunan stantlar ve satışa sunulan gıda ürünleri tek tek kontrol edildi.

DENETİMLERDE 380 KİLOGRAM BOZULMUŞ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen denetimlerde, insan sağlığı açısından uygun olmadığı belirlenen çeşitli gıda ürünleri tespit edildi. Ekiplerin yaptığı kontroller sırasında bozulmuş olduğu belirlenen 230 kilogram sucuk ile 150 kilogram eritme peynire el konuldu.

SAHTECİLİK SUCUK VE PEYNİRLE SINIRLI KALMADI

Denetimler yalnızca sucuk ve peynir ürünleriyle sınırlı kalmadı. Ekiplerin incelemelerinde, içeriği ve niteliği uygun olmayan yaklaşık 600 litre karışım yağ ile birlikte 285 kilogram salça ve çeşitli soslar da tespit edildi. (DHA)