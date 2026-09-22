Tarihi geçmiş ürün satan marketlere 3 gün kilit vuruldu

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, marketlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri de tek tek incelendi. Ekiplerin, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin satışının önüne geçmek amacıyla denetimlerine devam edeceği bildirildi.

MARKETLERE 3 GÜN KİLİT VURULDU

Yapılan denetimler sırasında, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen 3 market hakkında 3 gün süreyle kapatma cezası uygulandı. Denetimlerde ceza uygulanan işletmelerden birinin zincir market şubesi olduğu belirtildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerin devam ettiğini belirtti. (AA)