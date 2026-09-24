Gecesi 30 bin lira olan otelde sahte içki satmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenen sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde Antalya'dan büyük bir skandal patlak verdi. Turizm kenti Antalya'da gecelik oda fiyatı 30 bin lirayı aşan bir otelin müşterilerine sahte içki sunduğu saptandı. Yapılan resmi laboratuvar denetimlerinde oteldeki cin içkisinde gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespit edildi.

OTEL BAKANLIĞIN LİSTESİNDE

Bakanlık denetimleri sonucunda Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Lara Garden Hotel kırmızı listeye alındı. Tesisin ticari unvanı kayıtlara SM Hediyelik Turizm Tekstil ve Ticaret Limited Şirketi olarak geçti. Otel bünyesinde tüketime sunulan hacmen yüzde 37,5 alkol oranına sahip cin numunesi sınıfta kaldı.

GECELİK ODA BEDELİ ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA

Skandalla sarsılan otelin internet rezervasyon portallarındaki konaklama tarifeleri dudak uçuklattı. Tesisteki yalnızca 25 metrekarelik standart bir odanın bir gecelik fiyatı 30 bin 278 TL olarak belirlendi. Müşterilerinden tek bir gece için servet talep eden işletme sahte alkol satarak vatandaşların sağlığı ile oynadı.

SAHTE İçki ÖLÜM SAÇIYOR

Uzmanlar gıda sanayisinde yasaklanan maddelerle üretilen kaçak içkilerin kalıcı körlük ve organ yetmezliği yarattığını vurguluyor. Denetimden kaçırılarak doldurulan merdiven altı içkiler doğrudan merkezi sinir sistemini hedef alarak ölüme yol açıyor. Yetkililer benzer sağlık risklerine karşı vatandaşların otel ve restoranlarda sunulan ürünlerin bandrolünü mutlaka sorgulamasını istiyor.