Geçen yıl 2,5 milyon tondu: Bu yıl rakam 3 milyon 850 bine çıkacak

Geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon ton seviyesinde kalan üretimin bu yıl 3 milyon 850 bin tona ulaşması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, rakamın geçen yıla göre yaklaşık 1 milyon 350 bin ton artacağını açıkladı.

153 ÇEŞİT AYNI MERKEZDE KORUNUYOR

Bakan Yumaklı, Ankara’nın Kalecik ilçesinde bulunan Ankara Üniversitesi Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu’nda düzenlenen bağ bozumuna katıldı. İstasyon hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’dan bilgi alan Yumaklı, burada 153 yerli ve yabancı çeşit asmanın bulunduğunu belirtti.

Yumaklı, “Burada 153 yerli ve yabancı çeşit asma var. Önemli bir ıslah ve genetik kaynak koruma merkezi. Ülkemizin dört bir tarafında gerçekten ülkemize has bitkisel ürün çeşitleri var. Bunların tamamı için hem Bakanlığımız hem de üniversiteler çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Çünkü bu genetik kaynakları korumak ve gelecek nesillere bunları ulaştırmak durumundayız. Ankara’nın aynı zamanda çok güçlü de bir tarımsal altyapısı var. Ankara’da üretilen üzümün yarısı Kalecik ilçesinde. Kendine has aromasıyla özellikle Kızılırmak’ın etrafında oluşmuş olan çok yoğun bir üretim alanıyla hemen hemen her çeşit ürünün üretildiği yer” ifadelerini kullandı.

BİR YILDA 1 MİLYON 350 BİN TON ARTTI: REKOR ÜRETİM İÇİN TARİH VERİLDİ

Türkiye’nin önemli bir üretici olduğunu belirten Yumaklı, 2024 yılında taze üzüm üretiminde dünyada 7’nci sırada, kuru üzüm ihracatında ise 1’inci sırada olunduğunu söyledi.

Yumaklı, “Bu sene hamdolsun yağışların iyi olması özellikle tüm ürünlerde olduğu gibi üzümde de ciddi bir rekolte artışına sebep oldu. Bu ürünlerin katma değerli hale gelmesi son derece önemli; hem üretimin sürdürülebilmesi hem de gelecek dönemlerde ürünlerin aynı şekilde aynı kalitede olmasının sağlanmasıyla ilgili. Bu manada özellikle katma değerli ürün haline getirmek, markalı ürün haline getirmekle alakalı hem biz Bakanlık olarak hem de üniversitelerimiz birlikte özellikle Ankara Üniversitesi’yle birlikte çalışıyoruz. Bu araştırma ve uygulama istasyonu gibi Türkiye’nin farklı yerlerinde yine farklı üniversitelerimizde de bu çalışmalar var” diye konuştu.

2025 yılındaki üretimin yaklaşık 2,5 milyon ton olduğunu hatırlatan Yumaklı, bu yıl 3 milyon 850 bin tonluk üretim beklediklerini açıkladı.

Yumaklı, “Bu sene çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 3 milyon 850 bin tonluk bir üzüm üretimi inşallah ülkemizde gerçekleşmiş olacak. 2026 yılı elbette son 66 yılın en yağışlı yılı oldu. Geçtiğimiz yıl çok ciddi bir kuraklık yaşamıştık. Maalesef hem şubat ayında hem de nisan ayında ciddi bir zirai don yaşamıştık. Bu da ürünlerimizi etkilemişti. Ancak bu sene bu bereketle beraber inşallah bitkisel üretimde 140 milyon tonu aşmış olacağız” dedi.

12,3 MİLYON TON HUBUBAT ALINDI

Bakan Yumaklı, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi’nin pek çok stratejik üründe alıcı pozisyonunda piyasa regülasyonu yaptığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye’deki stratejik ürünlerin ticaretini yapan bir kurum değil, piyasa regülasyonu yapan bir kurum. Dolayısıyla ihtiyaç olan ürünler için piyasayı çok yakından ve de ciddi bir şekilde takip edip eğer alım fiyatı açıklanması gerekiyorsa bunları açıklamasını yapıyor. Bu yıl 12,3 milyon ton hububat aldı. Bu Toprak Mahsulleri Ofisi açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu. Bütün dünyada ülkelerin gıda arz güvenliğiyle ilgili endişe duyduğu, özellikle gıda ürünlerinin hareketinin neredeyse çok ciddi bir şekilde kısıtlandığı bir dönemde hem bizim ilgili kurumumuzun hem ülkemizdeki bütün tarafların bu manada bereketli bir yıl geçirmesi bizim açımızdan ve ülkemiz açısından son derece mutluluk verici. Elbette hem üreticimizin kazanması hem de tüketicimizin uygun fiyata ürün alabilmesi, tüketebilmesi için bütün taraflar olarak gayret ediyoruz. Özellikle Ticaret Bakanlığımızla birlikte bu söylemiş olduğum üretim tarafında biz, ticaret tarafında da Ticaret Bakanlığımız ve Gıda Komitesi hep birlikte gayret ediyoruz. İnşallah hem üreticimizin memnun olduğu hem tüketicimizin memnun olduğu bir süreci oluşturmaya gayret ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 12,3 milyon ton için çiftçilerimize ödediği rakam 180 milyar lira. Şu anda diğer fiyatını açıklamış olduğu ürünlerde de alım devam ediyor. Biz stabil bir halde giden, eğer bir ilave maliyet varsa onun bunların üzerine gelmesinin dışında herhangi bir fiyat oluşumuna izin vermeyen bir politikayı sürdürmeye devam edeceğiz. Amacımız üreticinin emeğine sahip çıkmak, tüketicinin de kendisine vaat edilen kalitede ürünü uygun ve de makul fiyata almasını sağlamak” (AA)