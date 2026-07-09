Gaziantep'te kardeş dehşeti: Ağabeyine 14 kurşun sıktı

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Gaziantep'in Sinan Mahallesi'nde yer alan bir çiftlikte, iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 24 yaşındaki F.O., yanındaki ateşli silahla 26 yaşındaki ağabeyi Fuat Orhan'a 14 adet kurşun yağdırdı.

Silah seslerinin yankılanması üzerine çevre sakinleri durumu hemen güvenlik güçlerine ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye hızla intikal eden sağlık görevlileri, ağır yaralanan ağabey Fuat Orhan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

HASTANEDE ACI HABER

Ambulansla ivedilikle özel bir hastaneye kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Hayatını kaybeden Fuat Orhan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen cenazenin, defnedilmek üzere Nizip ilçesine götürüldüğü öğrenildi.

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı kardeş F.O. ise jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği takip sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.