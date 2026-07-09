Çocuk parkında vahşet! Eski eşini öldürdü, 4 yaşındaki kızını yaralayıp intihar etti!

Kırklareli, gece yarısı çocuk parkından yükselen silah sesleriyle sarsıldı. Eski eşinin kurşunlarına hedef olan 26 yaşındaki Çisem Çalkantı yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 4 yaşındaki kızı ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Olay, Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi üzerinde yer alan bir çocuk parkında meydana geldi. Çisem Çalkantı, 4 yaşındaki kızı Ö.N.K. ile parkta vakit geçirdiği sırada, yanlarına boşandığı eski eşi Y.K. geldi. Yanındaki tabancayı çıkaran Y.K., eski eşine ve küçük kızına acımasızca ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

KÜÇÜK KIZ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan anne ve kızı, ilk müdahalelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen ağır yaralanan Çisem Çalkantı hayatını kaybetti.

Durumu kritik olan 4 yaşındaki Ö.N.K. ise Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

BOŞ ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU

Kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda katil zanlısı Y.K., Demirtaş Mahallesi'ndeki boş bir arazide hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Y.K.'nin olayda kullandığı suç aleti silahla kendi yaşamına son verdiği belirlendi. (DHA)