GATA'da hijyen görüntüleri gündem olmuştu: Bakanlık soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara’da bir hasta yakınının hastanenin çeşitli bölümlerinde çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntülerde yer alan hijyen iddiaları incelemeye alındı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatı doğrultusunda konuya ilişkin müfettiş görevlendirildi. İddiaların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada paylaşım yapan bir vatandaş, hastanenin farklı bölümlerinde çektiği görüntülerle temizlik ve hijyen koşullarına tepki göstermişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na seslenen vatandaş, görüntülerdeki kirliliğe dikkat çekerek, “Allah rızası için rica edeceğim, şu pisliğe, mikroba bakar mısınız?” ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Sağlık Bakanlığının soruşturma başlatmasıyla birlikte hastanedeki hijyen koşullarının müfettişler tarafından inceleneceği belirtildi.

(DHA)