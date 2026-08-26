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Halk TV Türkiye GATA'da hijyen görüntüleri gündem olmuştu: Bakanlık soruşturma başlattı

GATA'da hijyen görüntüleri gündem olmuştu: Bakanlık soruşturma başlattı

Bir hasta yakınının sosyal medyada paylaştığı ve GATA hastanenin hijyen koşullarını eleştirdiği görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

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GATA'da hijyen görüntüleri gündem olmuştu: Bakanlık soruşturma başlattı
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara’da bir hasta yakınının hastanenin çeşitli bölümlerinde çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntülerde yer alan hijyen iddiaları incelemeye alındı.

GATA'da hijyen görüntüleri gündem olmuştu: Bakanlık soruşturma başlattı - Resim : 1

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatı doğrultusunda konuya ilişkin müfettiş görevlendirildi. İddiaların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GATA'da hijyen görüntüleri gündem olmuştu: Bakanlık soruşturma başlattı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada paylaşım yapan bir vatandaş, hastanenin farklı bölümlerinde çektiği görüntülerle temizlik ve hijyen koşullarına tepki göstermişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na seslenen vatandaş, görüntülerdeki kirliliğe dikkat çekerek, “Allah rızası için rica edeceğim, şu pisliğe, mikroba bakar mısınız?” ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Sağlık Bakanlığının soruşturma başlatmasıyla birlikte hastanedeki hijyen koşullarının müfettişler tarafından inceleneceği belirtildi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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