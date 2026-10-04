Fon vurgununda açıklanan zarar devede kulak! Eski MASAK yetkilisi skandalın boyutunu tek tek açıkladı

Eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, fon skandalının SPK'nın gözü önünde gerçekleştiğini ve iktidarın iddia ettiği gibi etkisinin sınırlı değil, çok geniş olduğunu söyledi.

Başak, mağdurların sadece fon mağdurlarından ibaret olmadığını, hisse senetlerine ve BES fonlarına yatırım yapanlar da dahil doğrudan 2 milyon, dolaylı olarak da 5 milyon kişinin etkilendiğini söyledi.

"ZARARIN BOYUTU 20 MİLYAR DOLAR DEĞİL ÇOK ÇOK DAHA BÜYÜK"

Başak, fon vurgununda zararın iddia edildiği gibi 20 milyar dolar değil, çok daha büyük olduğunu belirtip, "Tarihin en şaibeli, en organize ve en uzun süren işlemlerinin, siyasetten, bürokrasiden ve yargıdan destek almadan gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

"TEDBİR KARARLARI YETERSİZ"

Organize olduğunu ifade eden vurgunda görevini yapmayan kamu görevlilerinin hala görevlerine devam etmesinin çok yanlış olduğunu vurgulayan Başak, verilen tedbir kararlarının da yetersiz olduğunu kaydetti.

TEDBİR KARARININ JET HIZINDA KALDIRILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Başak, verilmesinin ardından jet hızında kaldırılan tedbir kararlarının kamuoyunda ciddi soru işaretleri doğuracağını belirtip, buna göre hareket edilmesini önerdi. Aksi durumda ekonomik ve sosyal tahribatların daha yüksek olacağını kaydeden Başak, krizi araştırması için görevlendirilen DDK'nın da istemesi hâlinde düşünce ve görüşlerini aktarmaya hazır olduğunu söyledi.

Eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, fon skandalında düşünce ve önerilerini şu şekilde sıraladı:

An İtibarıyla Sermaye Piyasalarında Yaşananlarla İlgili Düşüncelerim ve Önerilerim;

Cumhuriyet tarihinin sayılı, 45 yıllık sermaye piyasası tarihinin ise en tahrip edici ve en çok mağdurun yaratıldığı organize bir olaydır.

SPK’nın gözleri önünde gerçekleşmiştir.

İddia edildiği gibi sınırlı değil, çok geniştir.

Sadece tasfiyeye alınan fon mağdurlarından da ibaret değildir.

Hisse senetlerine ve bireysel emeklilik fonlarına yatırım yapanlar da dahil olmak üzere en az 2 milyon mağdur yatırımcı vardır ve bu sayı aileleri ile birlikte en az 5 milyon kişi demektir.

Dolayısıyla sorunun boyutu ifade edildiği gibi 20 milyar dolar değil, çok çok daha büyüktür.

Tarihin en şaibeli, en organize ve en uzun süren işlemlerinin, siyasetten, bürokrasiden ve yargıdan destek almadan gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir.

Bu organize olayları görmesine rağmen görevini yapmayan veya yapamayan kamu görevlilerinin hâlâ görevlerine devam etmesi çok yanlıştır.

Nitekim süreç etkin olarak yürütülememektedir ve verilen tedbir kararları da yetersizdir.

Önce verilen, ancak saatler içinde kaldırılan tedbir kararları ise kamuoyunda çok ciddi soru işaretleri doğurmaktadır.

Dolayısıyla tarihin en önemli dolandırıcılıklarını gerçekleştirerek milyonlarca vatandaşı zarara uğratan bu organize eylemlerde, gerçek sorumluların cezalandırılması ve zarara uğratılan yüz binlerce küçük yatırımcının mağduriyetlerinin mümkün olduğunca azaltılabilmesi için bu gerçeklerin bilinerek hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi halde ekonomik ve sosyal tahribatları çok daha yüksek olacaktır.

Ayrıca DDK isterse, bu konudaki daha detaylı düşünce ve önerilerimi aktarmaya hazır olduğumu da belirtmek isterim.