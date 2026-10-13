Fon vurgunu dizi sektörüne uzandı! Taşacak Bu Deniz'in yapımcısının kilit isimle fotoğrafı çıktı

Türkiye günlerdir fon krizini ve vurgunda adı geçen kurumlar ile siyasetçileri konuşuyor.

Vurgunda AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya gibi üst düzey bakanlar ve bürokratların adının yanı sıra televizyonların aşina olduğu isimler de yer alıyor.

Onlardan biri de TRT'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, Yalı Çapkını ve Atiye gibi bilinen bir çok dizinin yapımcılığını üstlenen Onur Güvenatam...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon vurgunu soruşturmasında Güvenatam dahil 112 kişinin mal varlıklarında tedbir kararı verildi.

Bu listede Tera ve Hedef Pörtföy gibi fon vurgununda aracı olan şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra Güvenatam isminin geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Mal varlıklarına tedbir kararı uygulanan, Güvenatam’ın iktidara yakın bürokratla ilişkisi de sır değil.

Yine fon krizinde adı geçen bir dönem Kültür Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev yapan ve şu an BTK Kurul Üyesi olan Batuhan Mumcu ile bir fotoğrafı da bulunuyor.

En solda Onur Güvenatam, ortada Batuhan Mumcu, en sağda Mert Demir

MUMCU NEDEN KRİTİK?

Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu SPK tarafından tasfiye edilen ve fon krizinin kilit şirketlerinden biri olan Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu'nda bulunuyor. Mumcu şirketin ortakları arasında.

Bulls Yatırım 14 milyar 600 milyon TL büyüklüğünde olduğu muhalefet tarafından sık sık dillendirildi. Mumcu ailesi ayrıca yine fon krizinde kilit firmalarından olan Lydia Holding’in de ortaklık yapısında bulunuyor. Mumcu iddialar karşında sessizliğini koruyor.

GÜVENATAM’IN MAL VARLIKLARINA TEDBİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın SPK ve Merkez Bankası Başkanlığı'na yazdığı yazıda listede yer alan kişilerin emekli maaşlarını kapsamadığı, şüpheli işlemler konusunda savcılığa gecikmeksizin bildirilmesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, listedeki kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve mal varlıklarının dondurulması istendi. 112 kişi arasında Güvenatam da bulunuyor.