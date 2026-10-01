Fon vurguncularına beklerken kelepçe görüntüsü Samsun'dan geldi: Kahvaltılık çalmış

Türkiye’nin gündemindeki fon soruşturmasında milyarlarca liralık işlemler tartışılırken, Samsun’da kahvaltılık ürünleri çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 49 yaşındaki bir babanın kelepçeli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

KAHVALTILIK ÇALDI, KELEPÇELENDİ

Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde 1 sene önce meydana gelen olayda, 49 yaşındaki baba R.G.’nin bir zincir marketten peynir, sucuk ve çeşitli kahvaltılık ürünleri aldığı belirtildi.

Sözcü'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre R.G., ürünlerle marketten çıktığı gerekçesiyle şikayet edildi ve Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.

Polis merkezinden çıkarılırken ellerine kelepçe takılan R.G.’nin zırhlı aracın arkasında başı bastırılarak adliyeye sevk edildiği, ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

KOMŞULARI OLAYI ANLATTI: YETERSİZ BAKİYE

R.G.’nin komşuları, 49 yaşındaki adamın engelli eşinin bulunduğunu söyledi. Komşularının anlatımına göre R.G., markette alışveriş yaparken kartının yetersiz bakiye vermesi üzerine çalışanlarla tartıştı. Ardından kahvaltılık ürünlerle marketten çıktı.

FON VURGUNU YAPAN SİYASİLERE HENÜZ DOKUNULMADI

Olayın yeniden gündeme gelmesi, fon soruşturmasında adı geçen ve 2,2 milyar lirayı aşkın gelir elde eden sürülen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında henüz adli bir işlem yapılmadığı haberlerin ardından oldu. Kaya çiftinin söz konusu parayı iade ettiği öne sürülmüş ancak daha sonra parayı iade etmediği ortaya çıkmıştı.