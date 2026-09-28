Fon soruşturmasında el konulan Tera jetinin uçuş kayıtları ortaya çıktı! Çok merak ediliyordu
Milyarlık fon soruşturmasında el konulan Tera yöneticilerine ait özel jetin nerelere uçtuğu ortaya çıktı. Cenevre'den Londra'ya uzanan uçak, 48 saat içinde Ege'de 11 kez iniş-kalkış yaptı. İşte tüm detaylarıyla o uçuş trafiği
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da bulunduğu isimlere ait araçlara tedbir konuldu. El konulan araçlar arasında yer alan Genel Havacılık tescilli, 26 yaşındaki Bombardier Learjet 60 tipi TC-TRA kuyruk numaralı uçağın kasım 2025 ile haziran 2026 arasındaki seyrüsefer trafiği dikkat çekti.
AVRUPA FİNANS MERKEZLERİ VE İNGİLTERE'YE MEKİK DOKUDU
Uçuş takip sistemlerine yansıyan rotalar incelendiğinde, özel jetin Avrupa’nın önde gelen ticaret ve finans merkezlerine yoğun bir sefer takvimi uyguladığı görüldü:
Belçika ve İsviçre Hattı:
Uçak, Aralık 2025 dönemi boyunca Belçika’nın Ostend kentine 3 ayrı gidiş-dönüş gerçekleştirdi. 3-4 Aralık ve 9-12 Aralık tarihlerinde İstanbul-Ostend arasında uçan jet, 20-26 Aralık haftasında ise Hollanda (Eindhoven), Belçika (Ostend) ve İsviçre (Cenevre) üçgeninde seyrüsefer icra etti; 21 Aralık'ta Cenevre'ye iniş yaptıktan sonra 26 Aralık'ta yeniden Ostend aktarmalı olarak İstanbul’a döndü.
Londra (Farnborough) Seferleri:
Jet, İngiltere’nin iş jetleri merkezi olan Farnborough Havalimanı’na kısa aralıklarla 3 kez uçuş gerçekleştirdi. İlki 16 Aralık 2025’te Almanya (Düsseldorf) bağlantılı yapılan bu uçuşların ardından, 5 Ocak 2026 ve 27-28 Ocak 2026 tarihlerinde doğrudan İstanbul-Farnborough arasında karşılıklı iki ayrı sefer düzenlendi.
Almanya ve Finlandiya trafiği:
15 Aralık 2025'te İstanbul’dan Finlandiya’nın Pori şehrine giden uçak, aynı gün Almanya’nın Düsseldorf kentine geçti. Uçak ayrıca 15-16 Ocak 2026 ve 3-5 Şubat 2026 tarihlerinde iki kez Almanya’nın Weeze kentine gidip geldi.
Kuzey Afrika hattı:
Jet, 20-21 Ocak 2026 tarihlerinde rotasını Kuzey Afrika’ya çevirdi. 20 Ocak’ta İstanbul’dan Cezayir’in başkenti Cezayir’e uçan jet, ertesi gün ülkenin batısındaki Vahran (Oran) kenti üzerinden tekrar İstanbul’a hareket etti.
48 SAATTE EGE KIYILARINDA 11 UÇUŞ
TC-TRA tescilli jetin yurt içi uçuşlarında ise tatil merkezleri ve başkent Ankara öne çıktı. Uçak, 31 Aralık 2025 ve 22-23 Ocak 2026 tarihlerinde iki kez günübirlik seferlerle Ankara’ya gitti. Ocak ayı boyunca iki kez Bodrum’a sefer düzenleyen uçağın en yoğun trafiği ise Haziran 2026 sonunda gerçekleşti:
28 Haziran 2026:
Özel jet aynı gün içinde toplam 6 uçuş yaptı. İstanbul’dan Edremit’e inen uçak; oradan İzmir ve Bodrum’a geçti, ardından aynı rotayı tersine çevirerek İzmir ve Edremit üzerinden tekrar İstanbul’a döndü.
29 Haziran 2026:
Ertesi gün yeniden havalanan jet, 24 saat geçmeden 5 uçuş daha gerçekleştirdi. İstanbul-Edremit-İzmir rotasını izleyen uçak, Edremit seferi sırasında hava muhalefeti veya operasyonel gerekçeyle Bodrum’a yönlendirildi. Ardından Bodrum-İzmir-Edremit hattını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul’a iniş yaptı. Jet böylece sadece iki gün içinde Ege kıyılarında 11 kez iniş-kalkış yaptı.
Tüm uçuş kayıtları:
1.8 MİLYARLIK MAL VARLIĞI VE MASAK RAPORLARI
Soruşturma dahilinde el konulan 2 özel jet ile 1 lüks yatın toplam piyasa değerinin 1 milyar 8 milyon TL olduğu açıklandı. El konulan deniz aracının ise Pusula patronu Serdar Turhan’a ait 2026 model Benetti Oasis 34M tipi “LORETA” süper yatı olduğu kaydedildi.
Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve 28 yaşındaki AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Yarız ile Destek Holding sahibi Altunç Kumova'nın da aralarında yer aldığı 4 şüpheli tutuklandı.
MASAK raporlarında, tutuklu Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki hesabı ile kendi şahsi hesabı arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi yapıldığı bilgisi yer aldı. Yarız’ın soruşturmadan yaklaşık dört ay önce, 25 Mayıs’ta aynı İsviçre hesabına 14,5 milyon dolar göndererek ertesi gün “Loretta” isimli süper yatı satın aldığı belirlendi. Hesaba 14,5 milyon dolar gönderen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026’da iki işlemle 970 milyon 360 bin TL aktaran Hamza Kablan da gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, şirket yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da gözaltına alınmıştı.
PROTOKOL TÖRENLERİ VE JETLE UMRE YOLCULUĞU
MASAK raporları, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabına da 24 Ağustos 2026’da aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL aktarıldığını tespit etti. Turhan’ın, soruşturmadan aylar önce Mart 2026’da Bingöl’de düzenlenen Çocuk Evleri Sitesi açılış töreninde protokolde yer aldığı belirlendi. "Hayırsever iş insanı Serdar Turhan'ın katkılarıyla" yaptırılan merkezin açılışında; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve kamu yöneticilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da hazır bulunmuştu. Gözaltına alınan Celal Yarız’ın ise Fırat Üniversitesi bünyesinde kütüphane inşa ettirdiği kaydedildi.
Finans operasyonu kapsamında bünyesinde Katılımevim ve Birevim’i barındıran Pusula Holding'e ait özel jetle umre ziyaretleri yapıldığı da tespit edildi. Uçakta yer alan emekli Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Cemal Vanlıoğlu seyahati doğrularken, yolcular arasında bulunan kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu ise soruları yanıtsız bıraktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki aklama ve usulsüzlük soruşturması çok yönlü olarak sürdürülüyor.