Bu paranın büyüklüğünün farkında mıyız? Fatma Betül Sayan'ın 2,17 milyar TL'si

AKP'den 'affını isteyen' eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin borsadaki 2,17 milyar TL'lik kazancı, sadece banka hesaplarına değil Türkiye haritasına da sığmıyor. Ailenin nereden geldiği açıklanmayan 163 milyon liralık başlangıç sermayesiyle ulaştığı 2,17 milyar TL; fiziksel olarak yan yana dizildiğinde Edirne'den Ağrı'ya uzanan bir asfalt, üst üste konulduğunda ise dünyanın en yüksek binasını aşan devasa bir kule oluşturuyor.

1.60 BOYUNDAKİ KAYA'NIN 1 KİLOMETRELİK PARA KULESİ

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin aktardığı bilgilere göre göre; Fatma Betül Sayan Kaya 63 milyon 359 bin TL, eşi İlyas Kaya ise 99 milyon 687 bin TL yatırarak Özata Denizcilik hisselerinden toplam 2 milyar 170 milyon TL çekti.

Peki, bu para aslında ne kadar büyük, farkında mıyız? Sadece telaffuz edip geçtiğimiz 2,17 milyar TL'nin fiziksel olarak ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Rakamların yarattığı illüzyondan çıkıp paranın büyüklüğünü anlayabilmek için somut bir tabloya ihtiyacımız var.

İşte bazı hesaplamalar:

Eğer Kaya çifti, elde ettikleri 2,17 milyar TL'lik bu devasa kazancı en büyük banknot olan 200 TL'ler halinde (toplam 10 milyon 850 bin adet) üst üste dizmek isteseydi, tam 1.085 metre yüksekliğinde bir kule inşa etmeleri gerekecekti.

Bu kazanç 828 metrelik dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya tepeden bakıyor. 353 metrelik TCMB Kulesi, 284 metrelik Skyland İstanbul ve 261 metrelik Sapphire gibi Türkiye'nin en görkemli yapıları bile 2,17 milyar TL'lik bu banknot kulesinin yanında maket gibi kalıyor.

EDİRNE'DEN GİRİP AĞRI'DAN ÇIKAN BANKNOTLAR

Borsadan çekilen 2,17 milyar liranın coğrafi boyutu ise çok daha çarpıcı bir tablo sunuyor. Kule yapmak yerine, her biri 16 santimetre olan bu 200'lük banknotları uç uca eklediğimizde ortaya tam 1.736 kilometrelik kesintisiz bir para şeridi çıkıyor.

Bu şeridi Türkiye'nin en batısından, Edirne'den sermeye başladığınızı hayal edin. D100/E80 karayolu boyunca uzanan bu para yolu; İstanbul'u, Ankara'yı, Sivas'ı, Erzincan'ı ve Erzurum'u geçerek Ağrı'ya ulaşıyor ve Doğubayazıt merkeze, İran sınırına sadece 10 kilometre kala bitiyor! Çiftin borsadan çektiği 2,17 milyar TL, ülkeyi batıdan doğuya bir uçtan diğer uca tamamen katetmeye yetiyor.